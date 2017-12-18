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Политика
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Общество
Улюкаев заявил, что ему ничего не надо передавать в СИЗО
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    Улюкаев заявил, что ему ничего не надо передавать в СИЗО

    6:28  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:28  18 Декабря 2017
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    Улюкаев заявил, что ему ничего не надо передавать в СИЗО

    Москва, 18 декабря. Осужденный к восьми годам колонии строгого режима экс-руководитель МЭР РФ Алексей Улюкаев заявил, что ему ничего не надо передавать в СИЗО.

    Об этом «Известиям» рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая сообщила, что бывший чиновник находится в изоляторе на территории СИЗО «Матросская Тишина».

    «Нет, ничего не надо», — процитировала ответ Улюкаева правозащитник на вопрос, надо ли тому какие-то дополнительные вещи на время содержания в карантинной камере, где экс-министра смогут продержать до 25 декабря.

    Как уточнила Меркачева, Алексей Улюкаев планирует коротать время в СИЗО за написанием книг, думами о жизни, а также занятием йогой. При этом заключенный сожалеет, что в изолятор нельзя передавать книги.

    Как напоминает RT, 15 декабря суд приговорил бывшего министра экономического развития  России к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #алексей улюкаев
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