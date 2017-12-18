Иностранные боевики бегут из Сирии и Ирака в зону Сахеля и другие районы Африки

Алжир, 18 декабря. Иностранные боевики покидают Ирак и Сирию и бегут в районы африканского Сахеля, бассейна озера Чад и на Африканский рог. Об этом со ссылкой доклад МИД Алжира сообщает информационное агентство Algerie Presse Service.

По данным издания, доклад алжирского министерства иностранных дел на прошедшем в воскресенье заседании Африканского центра изучения проблем терроризма зачитал представитель ведомства Хауис Риаш. В докладе говорится, что боевики бегут из Сирии и Ирака домой или в другие горячие точки.

«Происходит перемещение иностранных боевиков- террористов из зон боев в Сирии и Ираке в их родные страны или в другие конфликтные и кризисные зоны, среди которых — регион Сахеля, Африканский рог и район бассейна озера Чад», — заявил Хауис Риаш.

Представитель МИД Алжира отметил, что боевики хорошо обучены, имеют навыки использования Интернета и социальных сетей, и идеологическую подготовку. Бежав на новое место, они начинают вести партизанскую войну.

Также представитель алжирского внешнеполитического ведомства отметил, что боевики тесно связаны с организованной преступностью. По словам Риаша, мафиозные структуры и террористические организации сотрудничают в области нелегальной миграции, похищении скота, пиратстве, торговле оружием, людьми, культурными ценностями и наркотиками, а также в контрабанде.