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Иностранные боевики бегут из Сирии и Ирака в зону Сахеля и другие районы Африки
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    Иностранные боевики бегут из Сирии и Ирака в зону Сахеля и другие районы Африки

    6:24  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:24  18 Декабря 2017
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    Иностранные боевики бегут из Сирии и Ирака в зону Сахеля и другие районы Африки

    Алжир, 18 декабря. Иностранные боевики покидают Ирак и Сирию и бегут в районы африканского Сахеля, бассейна озера Чад и на Африканский рог. Об этом со ссылкой доклад МИД Алжира сообщает информационное агентство Algerie Presse Service.

    По данным издания, доклад алжирского министерства иностранных дел на прошедшем в воскресенье заседании Африканского центра изучения проблем терроризма зачитал представитель ведомства Хауис Риаш. В докладе говорится, что боевики бегут из Сирии и Ирака домой или в другие горячие точки.

    «Происходит перемещение иностранных боевиков- террористов из зон боев в Сирии и Ираке в их родные страны или в другие конфликтные и кризисные зоны, среди которых — регион Сахеля, Африканский рог и район бассейна озера Чад», — заявил Хауис Риаш.

    Представитель МИД Алжира отметил, что боевики хорошо обучены, имеют навыки использования Интернета и социальных сетей, и идеологическую подготовку. Бежав на новое место, они начинают вести партизанскую войну.

    Также представитель алжирского внешнеполитического ведомства отметил, что боевики тесно связаны с организованной преступностью. По словам Риаша, мафиозные структуры и террористические организации сотрудничают в области нелегальной миграции, похищении скота, пиратстве, торговле  оружием, людьми, культурными ценностями и наркотиками, а также в контрабанде.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #террористы #ирак #африка #алжир
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