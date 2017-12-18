Политолог рассказал о возможных провокациях Запада в преддверии выборов в России
Москва, 18 декабря. Политолог Сергей Михеев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о возможных провокациях Запада в преддверии президентских выборов в РФ. Разговор об этом зашел в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
«Провокации на выборах могут быть! Во-первых, это вооруженные провокации в Сирии, и они уже готовятся. Во-вторых, это Олимпиада, во время которой могут устроить несколько скандалов. В-третьих, не исключены провокации на Украине, где можно обострить, начав вооруженное наступление, и спровоцировав Россию на какую-то реакцию. В-четвертых, это любая похожая ситуация, что было с нашими дипломатическими представительствами», — заявил политолог.
«Все это может быть с большой долей вероятности — внешние недоброжелатели будут разворачивать информационную компанию, которая, по их мнению, должна дискредитировать кандидата №1 – Владимира Путина. Что касается внутренней ситуации, то тут набор «средств» гораздо более «тусклый» — разве что какие-то митинги с участием молодежи, которая плохо разбирается в ситуации, в первую очередь в крупных городах», — резюмировал Сергей Михеев.