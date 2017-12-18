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Политика
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Россия
Политолог рассказал о возможных провокациях Запада в преддверии выборов в России
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    Политолог рассказал о возможных провокациях Запада в преддверии выборов в России

    6:14  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:15  18 Декабря 2017
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    Политолог рассказал о возможных провокациях Запада в преддверии выборов в России

    Москва, 18 декабря. Политолог Сергей Михеев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о возможных провокациях Запада в преддверии президентских выборов в РФ. Разговор об этом зашел в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    «Провокации на выборах могут быть! Во-первых, это вооруженные провокации в Сирии, и они уже готовятся. Во-вторых, это Олимпиада, во время которой могут устроить несколько скандалов. В-третьих, не исключены провокации на Украине, где можно обострить, начав вооруженное наступление, и спровоцировав Россию на какую-то реакцию. В-четвертых, это любая похожая ситуация, что было с нашими дипломатическими представительствами», — заявил политолог.

    «Все это может быть с большой долей вероятности — внешние недоброжелатели будут разворачивать информационную компанию, которая, по их мнению, должна дискредитировать кандидата №1 – Владимира Путина. Что касается внутренней ситуации, то тут набор «средств» гораздо более «тусклый» — разве что какие-то митинги с участием молодежи, которая плохо разбирается в ситуации, в первую очередь в крупных городах», — резюмировал Сергей Михеев.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сергей михеев #выборы-2018 #воскресный вечер с владимиром соловьевым
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