Политолог рассказал о возможных провокациях Запада в преддверии выборов в России

Москва, 18 декабря. Политолог Сергей Михеев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о возможных провокациях Запада в преддверии президентских выборов в РФ. Разговор об этом зашел в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Провокации на выборах могут быть! Во-первых, это вооруженные провокации в Сирии, и они уже готовятся. Во-вторых, это Олимпиада, во время которой могут устроить несколько скандалов. В-третьих, не исключены провокации на Украине, где можно обострить, начав вооруженное наступление, и спровоцировав Россию на какую-то реакцию. В-четвертых, это любая похожая ситуация, что было с нашими дипломатическими представительствами», — заявил политолог.