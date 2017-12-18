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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила более 20 боевиков на севере провинции Хама
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила более 20 боевиков на севере провинции Хама

    6:00  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:01  18 Декабря 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила более 20 боевиков на севере провинции Хама

    Дамаск, 18 декабря. Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) при поддержке ВКС РФ перешли в контратаку на севере провинции Хама, в результате боев ликвидировано более 20 боевиков. Об этом сообщает новостное агентство Almasdar News.

    По данным издания, подразделения САА перешли в мощное контрнаступление на позиции боевиков в сельской местности на севере провинции Хама. Правительственным войскам оказывает поддержку авиация ВКС РФ. В ходе операции уничтожено более 20 боевиков, пятеро захвачены в плен.

    Напомним, ранее RT сообщила, что Минобороны России обвинило США в создании из бывших террористов отрядов вооруженных боевиков для противостояния правительственным войскам в Сирии. По данным изданиям, американские инструкторы занимаются подготовкой «Новой сирийской армии», основу которой составляют участники разгромленных террористических группировок.

    Автор: Виталий Малясев
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