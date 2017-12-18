Сирия: подписан меморандум о развитии производства шин в провинции Хама

Дамаск (Сирия), 18 декабря. В Сирии подписан меморандум с болгаро-русско-норвежской корпорацией по развитию производства шин в провинции Хама.

Как сообщает агентство SANA, со стороны Дамаска документ подписан генеральным учреждением химической промышленности. В ходе поездки на действующее производство представители корпорации осмотрели фабрику.

В документе, в том числе, составлен перечень оборудования, которое нужно или модернизировать, или полностью заменить. После реконструкции завод сможет удовлетворить потребности - как местного рынка, так и всей страны.

