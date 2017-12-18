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Сирия: подписан меморандум о развитии производства шин в провинции Хама
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    Сирия: подписан меморандум о развитии производства шин в провинции Хама

    5:50  18 Декабря 2017  /обновлено: 5:50  18 Декабря 2017
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    Сирия: подписан меморандум о развитии производства шин в провинции Хама

    Дамаск (Сирия), 18 декабря. В Сирии подписан меморандум с болгаро-русско-норвежской корпорацией по развитию производства шин в провинции Хама.

    Как сообщает агентство SANA, со стороны Дамаска документ подписан генеральным учреждением химической промышленности. В ходе поездки на действующее производство представители корпорации осмотрели фабрику.

    В документе, в том числе, составлен перечень оборудования, которое нужно или модернизировать, или полностью заменить. После реконструкции завод сможет удовлетворить потребности - как местного рынка, так и всей страны.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #хама
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