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Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен тоннель с боевиками внутри
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    Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен тоннель с боевиками внутри

    5:45  18 Декабря 2017  /обновлено: 5:45  18 Декабря 2017
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    Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен тоннель с боевиками внутри

    Дамаск, 18 декабря. В Восточной Гуте в окрестностях сирийской столицы уничтожен 300-метровый тоннель, в котором скрывались террористы. Об этом сообщает новостное агентство SANA.

    По данным издания, тоннель протянулся на 300 метров и залегал на глубине восьми метров. Боевики планировали использовать его для скрытного выдвижения и атак на позиции правительственных войск у женской тюрьмы в пригороде Дамаска.

    В ликвидации тоннеля принимали участие армейские специалисты, силы внутренней безопасности и спецподразделения. В момент уничтожения в тоннеле находились боевики.

    Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на СМИ сообщила, что американские инструкторы заняты созданием «Новой сирийской армии», в которую вошли представители разгромленных террористических группировок.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #дамаск #боевики #тоннель
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