Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен тоннель с боевиками внутри

Дамаск, 18 декабря. В Восточной Гуте в окрестностях сирийской столицы уничтожен 300-метровый тоннель, в котором скрывались террористы. Об этом сообщает новостное агентство SANA.

По данным издания, тоннель протянулся на 300 метров и залегал на глубине восьми метров. Боевики планировали использовать его для скрытного выдвижения и атак на позиции правительственных войск у женской тюрьмы в пригороде Дамаска.

В ликвидации тоннеля принимали участие армейские специалисты, силы внутренней безопасности и спецподразделения. В момент уничтожения в тоннеле находились боевики.

Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на СМИ сообщила, что американские инструкторы заняты созданием «Новой сирийской армии», в которую вошли представители разгромленных террористических группировок.