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Абсолютное лицемерие: Никонов о санкциях Запада против России из-за Украины
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    Абсолютное лицемерие: Никонов о санкциях Запада против России из-за Украины

    5:38  18 Декабря 2017  /обновлено: 5:38  18 Декабря 2017
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    Абсолютное лицемерие: Никонов о санкциях Запада против России из-за Украины

    Москва, 18 декабря. Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов назвал санкции Запада против России «абсолютным лицемерием». Разговор об этом, а также о том, что США не выполняют взятые на себе обязательства, зашел на телеканале «Россия 1» в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    «Что у нас с договором по ПРО? Просто взяли и выкинули в корзину!..Что у нас с основополагающим актом «Россия – НАТО», в котором есть обязательства, подписанные лидерами всех государств блока, о том, что не будет размещения войск на территории стран – новых членов альянса. А договор по уничтожению химического оружия? Мы его выполнили полностью, а США?!. Или договор по уничтожению оружейного плутония, в рамках выполнения которого Россия построила специальное предприятие, а они говорят, что мы не будем строить…», — заявил президент фонда «Политика».

    Абсолютное лицемерие: Никонов о санкциях Запада против России из-за Украины

    «У США есть тенденция не выполнять подписанные и ратифицированные соглашения, сейчас эта тенденция проявляется на Украине. Вспомните «минские соглашения», которые зафиксированы Совбезом ООН, что является абсолютным к исполнению с точки зрения мирового права. В этом соглашении, как минимум, 12 пунктов, которые должна выполнять Украина и ни одного пункта, которые должна выполнять Россия! Поэтому разговоры о том, что против нас вводятся санкции из-за того, что мы не выполняем «минские соглашение» — абсолютное лицемерие», — констатировал председатель комитета Госдумы по образованию.

    «Европа, пока еще, не может сознаться, что она совершила очень большую ошибку, выступив на стороне Украины в этом конфликте, потому на самом деле наибольший ущерб от санкций понесли европейские страны, ну и наша страна тоже. Но мы под санкциями жили всегда на протяжении всей своей истории, и никогда никому никакими санкциями сломать не удастся», — резюмировал Вячеслав Никонов.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #украина #нато #вячеслав никонов #воскресный вечер с владимиром соловьевым
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