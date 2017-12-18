Абсолютное лицемерие: Никонов о санкциях Запада против России из-за Украины

Москва, 18 декабря. Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов назвал санкции Запада против России «абсолютным лицемерием». Разговор об этом, а также о том, что США не выполняют взятые на себе обязательства, зашел на телеканале «Россия 1» в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Что у нас с договором по ПРО? Просто взяли и выкинули в корзину!..Что у нас с основополагающим актом «Россия – НАТО», в котором есть обязательства, подписанные лидерами всех государств блока, о том, что не будет размещения войск на территории стран – новых членов альянса. А договор по уничтожению химического оружия? Мы его выполнили полностью, а США?!. Или договор по уничтожению оружейного плутония, в рамках выполнения которого Россия построила специальное предприятие, а они говорят, что мы не будем строить…», — заявил президент фонда «Политика».

«У США есть тенденция не выполнять подписанные и ратифицированные соглашения, сейчас эта тенденция проявляется на Украине. Вспомните «минские соглашения», которые зафиксированы Совбезом ООН, что является абсолютным к исполнению с точки зрения мирового права. В этом соглашении, как минимум, 12 пунктов, которые должна выполнять Украина и ни одного пункта, которые должна выполнять Россия! Поэтому разговоры о том, что против нас вводятся санкции из-за того, что мы не выполняем «минские соглашение» — абсолютное лицемерие», — констатировал председатель комитета Госдумы по образованию.