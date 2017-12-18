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Политика
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Украина
В Киеве в столкновениях со сторонниками Саакашвили пострадали 60 нацгвардейцев
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    В Киеве в столкновениях со сторонниками Саакашвили пострадали 60 нацгвардейцев

    5:28  18 Декабря 2017  /обновлено: 5:28  18 Декабря 2017
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    В Киеве в столкновениях со сторонниками Саакашвили пострадали 60 нацгвардейцев

    Киев, 18 декабря. В столкновениях со сторонниками «Движения новых сил» экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили пострадали 60 представителей правоохранительных органов, 15 силовиков были госпитализированы. Об этом сообщается на странице Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook.

    «В результате столкновения пострадали 60 гвардейцев. На место выехали кареты скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи 45 продолжили выполнение служебных обязанностей, а 15 были госпитализированы», — сообщает ведомство.

    В нацгвардии уточняют, что 13 силовиков пострадали от газа, один сотрудник правоохранительных органов получил травму головы из-за закинутого в капюшон взрывного пакета. Еще один силовик госпитализирован с травмой лица.

    Ранее Газета.ru сообщила, что участники организованного сторонниками Михаила Саакашвили «Марша за импичмент» ворвались в холл Октябрьского дворца в Киеве, в котором проходил концерт.

    Автор: Виталий Малясев
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