Пушков предложил разделить ответственность за расширение НАТО на Восток между США и Горбачевым

Москва, 18 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, как руководство СССР отказалось от гарантий расширения НАТО на Восток во время переговоров о воссоединении Германии. Подробности сенатор озвучил в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

В дискуссии о расширении Североатлантического альянса на Восток сенатор отметил, что хочет снять часть ответственности с США, так как в ситуации с обманом всегда есть лжец и тот, кого обманули.

«То есть это про Горбачева было сказано: ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад», — вставил ведущий Владимир Соловьев.

В ответ Пушков отметил, что американская сторона действительно давала заверения. Но также была история с длительными переговорами между СССР и США, когда Вашингтон не был уверен в согласии Москвы на объединение Германии.

«У нас в ГДР стояла группировка 350 тысяч войск. И если бы мы сказали «нет», или мы выдвинули бы какие-то условия, — напомнил сенатор. — Я знаю, например, что администрация правительства Коля в ФРГ была готова заплатить не 15 млрд марок, как потом заплатил Коль за как бы вывод наших войск от туда. Он был готов заплатить 100 млрд марок. Если бы мы потребовали больше, я уверен, что он пошел бы на это тоже. Для них эта была проблема воссоздания единой страны. Они были готовы платить любые деньги».

«Вот сейчас Британия пытается выйти из ЕС, их там обкладывают таким штрафом. Никто особо не возмущается. Россия, Советский Союз, оставил сумасшедшую военную инфраструктуру, ее оценивают в бешенные деньги. Это так, пачка сигарет», — добавил Соловьев.

По словам Пушкова, в то время советское руководство вело игру «в поддавки». Сенатор привел воспоминания посла СССР в Соединенных Штатах, который рассказал о визите Госсекретаря США Джеймса Бейкера в Москву. По словам Пушкова, глава Госдепа заявлял о готовности Вашингтона предоставить гарантии, что «НАТО ни на дюйм не сдвинется на Восток». Но участвовавшие в переговорах с советской стороны Михаил Горбачев и Эдуард Шеварднадзе отказались от них.