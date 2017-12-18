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Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков в провинции Хама
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    Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков в провинции Хама

    4:11  18 Декабря 2017  /обновлено: 4:11  18 Декабря 2017
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    вкс Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков в провинции Хама

    Дамаск, 18 декабря. Бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, возглавляется боевиками запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»)1 на севере провинция Хама. Об этом сообщает агентство Almasdar News.

    По данным издания, по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам»  было нанесено не менее 100 авиаударов. Многие боевики были уничтожены.

    Напомним, ранее сообщалось, что возле штаб-квартиры боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Дана в провинции Идлиб неизвестные подорвали автомобиль.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #хама #вкс рф #авиаудар #хайят тахрир аш-шам
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