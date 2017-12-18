Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков в провинции Хама

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Дамаск, 18 декабря. Бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, возглавляется боевиками запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»)1 на севере провинция Хама. Об этом сообщает агентство Almasdar News.

По данным издания, по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» было нанесено не менее 100 авиаударов. Многие боевики были уничтожены.

Напомним, ранее сообщалось, что возле штаб-квартиры боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Дана в провинции Идлиб неизвестные подорвали автомобиль.

1 Организация запрещена на территории РФ.