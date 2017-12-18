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Сирия: правительственные войска выбили «Джебхат ан-Нусру» из города Ханзир в Идлибе
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    Сирия: правительственные войска выбили «Джебхат ан-Нусру» из города Ханзир в Идлибе

    3:54  18 Декабря 2017  /обновлено: 3:54  18 Декабря 2017
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    Сирия: правительственные войска выбили «Джебхат ан-Нусру» из города Ханзир в Идлибе

    Дамаск, 18 декабря. Правительственные войска установили контроль над городом Ханзир на юго-западе провинции Идлиб. Кадры с празднованием победы бойцами сирийской армии публикует агентство FARS News.

    По данным издания, освобождение города стало возможно после проведенной против боевиков запрещенной на территории России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 операции.

    Напомним, ранее RT сообщила, что министерство обороны РФ обвинило США в подготовке подразделений боевиков, которые должны противостоять сирийской армии. По данным ведомства, костяк формирований составляют бывшие участники террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ1 (запрещены на территории РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #идлиб #джебхат-ан-нусра
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