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Политика
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Украина
Азаров рассказал о «реальных» шансах Украины вступить в ЕС
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    Азаров рассказал о «реальных» шансах Украины вступить в ЕС

    3:39  18 Декабря 2017  /обновлено: 3:40  18 Декабря 2017
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    Азаров рассказал о «реальных» шансах Украины вступить в ЕС

    Киев, 18 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о реальных шансах Украины вступить в Европейский союз. Мнением политик поделился на своей страничке в социальной сети Facebook.

    Азаров обрушился с критикой на президента Украины Петра Порошенко, главу правительства Владимира Гройсмана и других представителей украинской власти, которые «создают у украинцев ложные иллюзии относительно вступления Украины в ЕС и НАТО». Азаров отметил, что создаваемые политиками иллюзии поддерживает проводимая украинскими СМИ пропаганда.

    Бывший глава правительства напомнил, что перед вступлением в Евросоюз стране нужно получить статус кандидата, а для этого необходимо соответствовать целому ряду критериев.

    «Мне приходилось в свое время изучать эти позиции, и можно твердо сказать, что после госпереворота и прихода этой хунты к власти Украина значительно отдалилась от значений этих «маяков», — отметил Азаров.

    В качестве примера он привел экономические показатели: выросший с 37% до 80% от ВВП госдолг страны, уровень инфляции, процентной ставки по кредитам и развитие платежного баланса. По словам Азарова, по этим критериям Украина «близко не соответствует требованиям к странам-кандидатам».

    Политик напомнили позицию председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который 24 ноября публично заявил, что ЕС не будет пересматривать решение об отсутствии перспектив членства Украины. Азаров отметил, что от Петра Порошенко «трудно дождаться правды», но возмутился тем, что президенту до сих пор верят украинцы.

    «Пока мы сами не займемся своей страной, не поднимем ее «с колен», все разговоры о ЕС — сплошная демагогия. Пора это понять и осознать», — заключил Николай Азаров.

    Автор: Виталий Малясев
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    #евросоюз #украина #порошенко #азаров #гройсман
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