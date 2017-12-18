Азаров раскритиковал «10 ключевых пунктов реформирования» украинской власти Вакарчука
Киев, 18 декабря. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров раскритиковал составленный фронтменом группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком план действий для украинских властей. Мнением политик поделился в социальной сети Facebook.
Азаров умилился «определенности дилетантов», которые предлагают «не 7 или 3, не 15 или 24, а именно 10» пунктов. Прошелся политик и по содержанию программы «реформирования государства» Святослава Вакачука.
«На первом месте: «Создать независимый антикоррупционный суд». Сам надумал или кто-то надоумил? Похоже, что кто-то подсказал», — отметил Азаров.
Политик предположил, что советники у Вакарчука те же, что и у бывшего главы Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Азаров подчеркнул, что об «антикоррупционном суде» или «новом составе ЦИК» (третий пункт) рассуждают жители страны, ВВП которой «где-то рядом с Эфиопией и Эквадором».
«После переворота Украина спустилась в число беднейших стран мира, а для Вакарчука главное — «ввести культуру прозрачной коммуникации» (пункт 9). Что это такое, и сам Вакарчук не знает, но на майданах хмурые мужики будут кричать во всю глотку: «Даешь культуру прозрачной коммуникации, жить без нее не можем», — иронизирует политик.
Азаров отметил, что думать «о прозрачных коммуникациях» лучше, когда ВВП страны увеличится в три раза и украинцы станут в три раза богаче.
«Ведь это самое главное, чтобы страна развивалась и богатела. Но Вакарчук об этом не имеет ни малейшего представления», — заключает Николай Азаров.