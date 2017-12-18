Киселев обвинил США в отсутствии фантазии

Москва, 18 декабря. Телеведущий Дмитрий Киселев обвинил Соединенные Штаты в отсутствии фантазии в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом Киселев прокомментировал информацию о том, что США снова взялись за подготовку боевиков для противостояния сирийским правительственным войскам. Эти данные озвучил накануне Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Обучение проходит в Сирии на территории, подконтрольной американским военнослужащим. В состав новых формирований входят и «недобитки» ИГИЛ1 (запрещена в РФ).

«Речь идет о банальном ребрэндинге», — сказал ведущий.

О подготовке боевиков для противостояния САА американцами сообщала накануне RT.

В свою очередь, Газета.ru поставила под сомнение захват в плен главаря ИГИЛ силами коалиции США.

1 Организация запрещена на территории РФ.