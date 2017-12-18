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Политика
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Политика
Киселев обвинил США в отсутствии фантазии
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    Киселев обвинил США в отсутствии фантазии

    2:50  18 Декабря 2017  /обновлено: 2:50  18 Декабря 2017
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    Киселев обвинил США в отсутствии фантазии

    Москва, 18 декабря. Телеведущий Дмитрий Киселев обвинил Соединенные Штаты в отсутствии фантазии в прямом эфире телеканала «Россия 1».

    Таким образом Киселев прокомментировал информацию о том, что США снова взялись за подготовку боевиков для противостояния сирийским правительственным войскам. Эти данные озвучил накануне Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    Обучение проходит в Сирии на территории, подконтрольной американским военнослужащим. В состав новых формирований входят и «недобитки» ИГИЛ1 (запрещена в РФ).

    «Речь идет о банальном ребрэндинге», — сказал ведущий.

    О подготовке боевиков для противостояния САА американцами сообщала накануне RT.

    В свою очередь, Газета.ru поставила под сомнение захват в плен главаря ИГИЛ силами коалиции США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #игил #киселев #фантазия
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