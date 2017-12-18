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Политика
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Россия
Вернувшиеся из Сирии военные получили награды в Ставрополе
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    Вернувшиеся из Сирии военные получили награды в Ставрополе

    2:43  18 Декабря 2017  /обновлено: 2:43  18 Декабря 2017
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    Вернувшиеся из Сирии военные получили награды в Ставрополе

    Ставрополь, 18 декабря. Вернувшиеся из Сирии военнослужащие расквартированной в Ставрополе части получили ведомственные награды. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополье».

    По данным  издания, вернувшихся из Сирии военных встретили первый зампред краевого парламента Дмитрий Судавцов и депутат, кавалер трех «Орденов Мужества» Сергей Шевелев. Во время встречи бойцам вручили ведомственные награды, отмечает издание.

    Напомним, ранее сообщалось, что согласно приказу президента России Владимира Путина Сирию покидает большая часть российского контингента. В стране остаются лишь те подразделения, которые необходимы для обеспечения работы российских военных баз Хмеймим и Тартус. Приказ о возвращении контингента в связи с победой над террористами в Сирии Владимир Путин озвучил во время визита на военную базу Хмеймим.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #военные #ставрополь #награды #возвращение
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