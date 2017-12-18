Лондона 18 декабря. Президент России Владимир Путин достиг прогресса в том, чтобы вернуть стране статус мировой державы. Такого мнения придерживается британское издание Financial Times.

Авторы материала обращают внимание, что в ходе решения наиболее значимых международных проблем позиция Москвы обретает все больший вес.

Россия вновь стала государством, незаменимым на мировой арене, — убежден журналист FT. В доказательство своего тезиса автор ссылается, в частности, на опыт мирного урегулирования в Сирии.

Накануне Газета.ru сообщала об официальном старте президентской кампании в России. Выборы намечены на 18-е марта 2018-го года. По информации ЦИК, за пост главы государства будут бороться, по меньшей мере, 23 кандидата. С 18-го декабря кандидаты получили право на официальное выдвижение своей кандидатуры на съезде партии или инициативной группы.