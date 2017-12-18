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Политика
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Политика
Путин достиг прогресса в возвращении России статуса мировой державы — FT
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    Путин достиг прогресса в возвращении России статуса мировой державы — FT

    2:23  18 Декабря 2017  /обновлено: 2:29  18 Декабря 2017
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    Путин достиг прогресса в возвращении России статуса мировой державы — FT

    Лондона 18 декабря. Президент России Владимир Путин достиг прогресса в том, чтобы вернуть стране статус мировой державы. Такого мнения придерживается британское издание Financial Times.

    Авторы материала обращают внимание, что в ходе решения наиболее значимых международных проблем позиция Москвы обретает все больший вес.

    Россия вновь стала государством, незаменимым на мировой арене, — убежден журналист FT. В доказательство своего тезиса автор ссылается, в частности, на опыт мирного урегулирования в Сирии.

    Накануне Газета.ru сообщала об официальном старте президентской кампании в России. Выборы намечены на 18-е марта 2018-го года. По информации ЦИК, за пост главы государства будут бороться, по меньшей мере, 23 кандидата. С 18-го декабря кандидаты получили право на официальное выдвижение своей кандидатуры на съезде партии или инициативной группы.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #россия #прогресс #мировая держава
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