Москва, 18 декабря. Вернувшиеся из Сирии российские военные примут участие в учениях в будущем году. Об этом сообщают «Вести недели».

По данным издания, подразделения российских войск, которые помогали правительственным войскам в Сирии бороться с террористами, примут участия в намеченных уже на январь 2018 года учениях.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о возвращении большей части российского контингента из Сирии. В стране останутся подразделения, которые обеспечивают работу российских баз Тартус и Хмеймим. Президент подчеркнул, что российские войска нанесли сокрушительный удар тем, кто угрожал нашей стране.