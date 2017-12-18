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Политика
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Россия
Вернувшиеся из Сирии российские военные примут участие в учениях
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    Вернувшиеся из Сирии российские военные примут участие в учениях

    2:18  18 Декабря 2017  /обновлено: 2:18  18 Декабря 2017
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    Вернувшиеся из Сирии российские военные примут участие в учениях

    Москва, 18 декабря. Вернувшиеся из Сирии российские военные примут участие в учениях в будущем году. Об этом сообщают «Вести недели».

    По данным издания, подразделения российских войск, которые помогали правительственным войскам в Сирии бороться с террористами, примут участия в намеченных уже на январь 2018 года учениях.

    Напомним, президент России Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о возвращении большей части российского контингента из Сирии. В стране останутся подразделения, которые обеспечивают работу российских баз Тартус и Хмеймим.  Президент подчеркнул, что российские войска нанесли сокрушительный удар тем, кто угрожал нашей стране.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сирия #учения #войска
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