Дамаск, 18 декабря. Сирийские беженцы, проживающие в лагере Эр-Рукбан на границе с Иорданией в зоне присутствия США, обратились к России с просьбой о помощи из-за острой нехватки продовольствия.

Отмечается, что американские военные пытались переложить ответственность на власти Сирии. При этом местные власти подтверждают готовность доставить российские гуманитарные грузы, если они будут распределены справедливо.

Однако остается неясным, как военные США планируют сопровождать автомобили с гуманитарной помощью в связи с их малочисленностью, — цитирует своего собеседника РИА Новости.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что к февралю удастся одержать окончательную победу над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 в Сирии. Об этом сообщало RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.