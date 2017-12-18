Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Де Мистура: ООН может подготовить предложения по соглашению между Дамаском и оппозицией
Новости Сирии
Сирийские беженцы в зоне присутствия США обратились к России за помощью
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирийские беженцы в зоне присутствия США обратились к России за помощью

    2:01  18 Декабря 2017  /обновлено: 2:01  18 Декабря 2017
    5231

    Сирийские беженцы в зоне присутствия США обратились к России за помощью

    Дамаск, 18 декабря. Сирийские беженцы, проживающие в лагере Эр-Рукбан на границе с Иорданией в зоне присутствия США, обратились к России с просьбой о помощи из-за острой нехватки продовольствия.

    Отмечается, что американские военные пытались переложить ответственность на власти Сирии. При этом местные власти подтверждают готовность доставить российские гуманитарные грузы, если они будут распределены справедливо.

    Однако остается неясным, как военные США планируют сопровождать автомобили с гуманитарной помощью в связи с их малочисленностью, — цитирует своего собеседника РИА Новости.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что к февралю удастся одержать окончательную победу над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 в Сирии. Об этом сообщало RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #беженцы #россия #сирия #помощь
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть