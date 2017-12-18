Возвращаются с победой: российские войска покидают Сирию

Хмеймим (Сирия), 18 декабря. Российские войска возвращаются из Сирии домой с победой. В Сирии остаются только те, кто обеспечивает работу российских баз Хмеймим и Тартус. Сирийская операция стала самой успешной операцией России за последние десятилетия.

Президент России Владимир Путин 11 декабря в сирийском Хмеймиме отдал приказ о выводе большей части российской группировки войск в пункты постоянной дислокации.

«Вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую нагло и открыто угрожал нашей стране. Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии и у нас, в России», — заявил президент в Хмеймиме.

Российские летчики фронтовых бомбардировщиков Су-34, вернувшиеся в Хабаровский край, поделились с журналистами Первого канала своими первыми впечатлениями.

«Первые впечатления, что наконец-то зима. Там плюс, лето. А здесь зима. И мы увидим скоро Новый год», — говорит летчик.

Начальник Службы безопасности полетов Сергей Байбак рассказал, что при полете сверху было видно, что «на домах написано большими буквами: «Русским спасибо», «спасибо, Россия», «спасибо Путину».

Сержант Роман Коротченков дважды отправлялся в командировку в Сирию, за что получил Орден Мужества. Он признался, что самое сильное впечатление на него произвел сирийский мальчишка, танцующий от радости в освобожденной Пальмире.

«Мы очищали квартал от взрывоопасных предметов, и ребенок принес нам «минометку» 82 калибра. Принес, показал нам — вот, нашел, помогаю. Мы, конечно, оценили жест доброты, сказали, чтобы больше не таскал, объяснили: лучше нас позови, сам ничего не трогай. Пытались разговориться, и в итоге я говорю: « — Умеешь танцевать? — Умею. — Ну, давай станцуем». Мы станцевали такой хип-хоп нижний, прикольный такой момент получился, не забуду! Интересно, как там мальчишка, чтобы все хорошо у него было», — рассказал Коротченков.