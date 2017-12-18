Выборы-2018: в России официально стартовала избирательная кампания

Москва, 18 декабря. Кампания по выборам президента официально началась в России, соответствующее постановление Совета Федерации опубликовано в «Российской газете».

Кандидаты с понедельника могут начать процедуру официального выдвижения на съездах или собраниях инициативных групп и подавать необходимые документы в ЦИК.

Центризбирком 18 декабря утвердит план предстоящей кампании. В этот же день в комиссию начнут поступать деньги из бюджета на организацию и проведение 18 марта выборов президента.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, по телефону горячей линии любой избиратель сможет узнать, где он может проголосовать и как выбрать избирательный участок по месту нахождения, а не по месту прописки. Звонки на горячую линию 8-880-807-2018 бесплатны для всех жителей России.

Напомним, теперь те, кто не может проголосовать по месту постоянного проживания, смогут подать заявления о внесении их в списки по месту фактического нахождения в территориальных избирательных комиссиях с 31 января и в участковых избирательных комиссиях с 25 февраля 2018 года.