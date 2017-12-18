Самый загруженный в мире аэропорт Атланты перестал принимать рейсы

Атланта, 18 декабря. Самый загруженный в мире аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон штата Джорджия США перестал принимать рейсы из-за частичного отключения электричества. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение о запрете на посадки самолетов в Атланте приняли федеральные авиационные власти.

Сотрудники энергетической корпорации Georgia Power вместе со служащими аэропорта делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу воздушной гавани, — пишет ТАСС.

RT напоминает, что аэропорт Атланты является наиболее загруженным в мире.