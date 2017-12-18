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Самый загруженный в мире аэропорт Атланты перестал принимать рейсы
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    Самый загруженный в мире аэропорт Атланты перестал принимать рейсы

    1:21  18 Декабря 2017  /обновлено: 1:21  18 Декабря 2017
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    Самый загруженный в мире аэропорт Атланты перестал принимать рейсы

    Атланта, 18 декабря. Самый загруженный в мире аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон штата Джорджия США перестал принимать рейсы из-за частичного отключения электричества. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что решение о запрете на посадки самолетов в Атланте приняли федеральные авиационные власти.

    Сотрудники энергетической корпорации Georgia Power вместе со служащими аэропорта делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу воздушной гавани, — пишет ТАСС.

    RT напоминает, что аэропорт Атланты является наиболее загруженным в мире.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #электричество #рейсы #атланта #аэорпорт
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