Самый загруженный в мире аэропорт Атланты перестал принимать рейсы
Атланта, 18 декабря. Самый загруженный в мире аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон штата Джорджия США перестал принимать рейсы из-за частичного отключения электричества. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение о запрете на посадки самолетов в Атланте приняли федеральные авиационные власти.
Сотрудники энергетической корпорации Georgia Power вместе со служащими аэропорта делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу воздушной гавани, — пишет ТАСС.
RT напоминает, что аэропорт Атланты является наиболее загруженным в мире.