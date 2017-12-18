Клинцевич ответил Джонсону фразой из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова

Москва, 18 декабря. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, комментируя заявление главы МИД Британии Бориса Джонсона об аналогии между РФ и Спартой, сравнил политика с персонажем романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

На своей странице в Facebook сенатор отметил, что слова Джонсона не первая попытка проводить параллели между древними временами и современностью.

«На ум приходит знаменитая фраза мнимого сумасшедшего из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова: «И ты, Брут, продался большевикам». Думаю, что откровения главы МИД Британии Бориса Джонсона из той же серии», — написал Клинцевич.

Джонсон ранее провел параллель между противостоянием России и Запада и историей греческих городов-государств Спарты и Афин, сравнив Россию со Спартой, сообщала «Газета.ру».

Ранее слова британского политика прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предостерегла Джонсона от игры в «вольные исторические параллели», так как «в один очень даже прекрасный день он, такой творческий и экстраординарный, увидит в своей стране, например, остров Лесбос».