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Политика
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Политика
Клинцевич ответил Джонсону фразой из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова
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    Клинцевич ответил Джонсону фразой из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова

    1:09  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:04  18 Декабря 2017
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    Клинцевич ответил Джонсону фразой из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова

    Москва, 18 декабря. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, комментируя заявление главы МИД Британии Бориса Джонсона об аналогии между РФ и Спартой, сравнил политика с персонажем романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

    На своей странице в Facebook сенатор отметил, что слова Джонсона не первая попытка проводить параллели между древними временами и современностью. 

    «На ум приходит знаменитая фраза мнимого сумасшедшего из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова: «И ты, Брут, продался большевикам». Думаю, что откровения главы МИД Британии Бориса Джонсона из той же серии», — написал Клинцевич.

    Клинцевич ответил Джонсону фразой из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова

    Джонсон ранее провел параллель между противостоянием России и Запада и историей греческих городов-государств Спарты и Афин, сравнив Россию со Спартой, сообщала «Газета.ру».

    Ранее слова британского политика прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предостерегла Джонсона от игры в «вольные исторические параллели», так как «в один очень даже прекрасный день он, такой творческий и экстраординарный, увидит в своей стране, например, остров Лесбос».

    Автор: Олеся Волкова
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    #великобритания #захарова #джонсон #клинцевич
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