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Политика
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Украина
Глава МИД Венгрии о законе Украины об образовании: Это большой шаг назад
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    Глава МИД Венгрии о законе Украины об образовании: Это большой шаг назад

    0:52  18 Декабря 2017  /обновлено: 0:52  18 Декабря 2017
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    Глава МИД Венгрии о законе Украины об образовании: Это большой шаг назад

    Минск, 18 декабря. Новый закон Украины об образовании — это большой шаг назад, а Киев должен придерживаться европейских ценностей, если хочет европейской и евроатлантической интеграции, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1».

    Напомним, 28 сентября на Украине вступил в силу закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. По мнению властей нескольких стран, включая Россию, закон нарушает права нацменьшинств в стране. 

    Сийярто напомнил, что ранее венгры и другие нацменьшинства на Украине могли получать образование на родном языке с 3 до 23 лет. Согласно новой норме: только с 10 лет, что, по мнению министра, является «большим шагом назад».

    Министр заметил, что «украинский закон об образовании противоречит европейским и евроатлантическим ценностям».

    «Я думаю, если Украина всерьез желает европейской и евроатлантической интеграции, то придется соответствовать», — подчеркнул глава МИД.

    Глава МИД Венгрии о законе Украины об образовании: Это большой шаг назад

    Ранее сообщалось, что Минобразования Украины назвало рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании сбалансированными и конструктивными и предложило дифференцированный подход к обучению на языках нацменьшинств.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #венгрия #образование #сийярто
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