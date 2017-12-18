Глава МИД Венгрии о законе Украины об образовании: Это большой шаг назад

Минск, 18 декабря. Новый закон Украины об образовании — это большой шаг назад, а Киев должен придерживаться европейских ценностей, если хочет европейской и евроатлантической интеграции, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1».

Напомним, 28 сентября на Украине вступил в силу закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. По мнению властей нескольких стран, включая Россию, закон нарушает права нацменьшинств в стране.

Сийярто напомнил, что ранее венгры и другие нацменьшинства на Украине могли получать образование на родном языке с 3 до 23 лет. Согласно новой норме: только с 10 лет, что, по мнению министра, является «большим шагом назад».

Министр заметил, что «украинский закон об образовании противоречит европейским и евроатлантическим ценностям».

«Я думаю, если Украина всерьез желает европейской и евроатлантической интеграции, то придется соответствовать», — подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что Минобразования Украины назвало рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании сбалансированными и конструктивными и предложило дифференцированный подход к обучению на языках нацменьшинств.