Сирия: вывод боевиков «Джебхат ан-Нусры» из Восточной Гуты на север страны отложен

Дамаск, 18 декабря. Вывод боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 из Восточной Гуты Сирийской Арабской Республики отложен по техническим причинам. Об этом сообщает портал Syria Al An.

Отмечается, что речь идет о боевиках, противостоявших сирийским правительственным войскам в Восточной Гуте. Они согласились сложить оружие, если им предоставят коридор безопасности в провинцию Идлиб на север страны.

По информации ТАСС, желание покинуть Восточную Гуту изъявила также группа мирных жителей, ранее не внесенных в списки. К настоящему моменту вывод боевиков «Джебхат ан-Нусры» приостановлен.

Накануне RT сообщала, что министерство обороны России обвинило Соединенные Штаты в подготовке вооруженных отрядов боевиков для противостояния сирийским правительственным войскам.

1 Организация запрещена на территории РФ.