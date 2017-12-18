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Сирия: вывод боевиков «Джебхат ан-Нусры» из Восточной Гуты на север страны отложен
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    Сирия: вывод боевиков «Джебхат ан-Нусры» из Восточной Гуты на север страны отложен

    0:48  18 Декабря 2017  /обновлено: 0:48  18 Декабря 2017
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    Сирия: вывод боевиков «Джебхат ан-Нусры» из Восточной Гуты на север страны отложен

    Дамаск, 18 декабря. Вывод боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 из Восточной Гуты Сирийской Арабской Республики отложен по техническим причинам. Об этом сообщает портал Syria Al An.

    Отмечается, что речь идет о боевиках, противостоявших сирийским правительственным войскам в Восточной Гуте. Они согласились сложить оружие, если им предоставят коридор безопасности в провинцию Идлиб на север страны.

    По информации ТАСС, желание покинуть Восточную Гуту изъявила также группа мирных жителей, ранее не внесенных в списки. К настоящему моменту вывод боевиков «Джебхат ан-Нусры» приостановлен.

    Накануне RT сообщала, что министерство обороны России обвинило Соединенные Штаты в подготовке вооруженных отрядов боевиков для противостояния сирийским правительственным войскам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #террористы #боевики #джебхат ан-нусра #восточная гута
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