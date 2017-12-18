Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Де Мистура: ООН может подготовить предложения по соглашению между Дамаском и оппозицией
Весь мир
Сирия: Макрон рассказал, когда будет достигнута «окончательная» победа над ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Макрон рассказал, когда будет достигнута «окончательная» победа над ИГ

    0:31  18 Декабря 2017  /обновлено: 0:31  18 Декабря 2017
    1595

    Сирия: Макрон рассказал, когда будет достигнута «окончательная» победа над ИГ

    Париж, 18 декабря. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, окончательная победа над боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии будет достигнута «к концу февраля». 

    «9 декабря иракский премьер-министр [Хейдар аль-Абади] объявил о победе над ИГ1 [в Ираке], я думаю, что к концу февраля мы одержим победу в войне в Сирии», — заявил Макрон в интервью телеканалу «Франс-2».

    Макрон также добавил, что после окончательного разгрома боевиков в Сирии мировому сообществу «придется разговаривать» с президентом Сирии Башаром Асадом. 

    Сирия: Макрон рассказал, когда будет достигнута «окончательная» победа над ИГ

    Отметим, ранее президент США Дональд Трамп приписал международной коалиции заслугу в разгроме ИГ, сообщив, что США уже «одержали победу в Сирии и Ираке».

    Президент РФ Владимир Путин 11 декабря прибыл в сирийский Хмеймим, где поздравил российских военнослужащих с блестящим выполнением задачи по борьбе с террористами в Сирии, сообщала «Газета.ру»

    Сирия: Макрон рассказал, когда будет достигнута «окончательная» победа над ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сша #иг #трамп #хмеймим #франция #макрон #исламскоегосударство #мирия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть