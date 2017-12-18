Сирия: Макрон рассказал, когда будет достигнута «окончательная» победа над ИГ

Париж, 18 декабря. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, окончательная победа над боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии будет достигнута «к концу февраля».

«9 декабря иракский премьер-министр [Хейдар аль-Абади] объявил о победе над ИГ1 [в Ираке], я думаю, что к концу февраля мы одержим победу в войне в Сирии», — заявил Макрон в интервью телеканалу «Франс-2».

Макрон также добавил, что после окончательного разгрома боевиков в Сирии мировому сообществу «придется разговаривать» с президентом Сирии Башаром Асадом.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп приписал международной коалиции заслугу в разгроме ИГ, сообщив, что США уже «одержали победу в Сирии и Ираке».

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря прибыл в сирийский Хмеймим, где поздравил российских военнослужащих с блестящим выполнением задачи по борьбе с террористами в Сирии, сообщала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.