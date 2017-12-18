Сирия: смертность детей в больнице Латакии растет из-за санкций Запада

Дамаск, 18 декабря. Детская смертность в крупнейшей больнице Латакии растет из-за санкций стран Запада, сделавших невозможным импорт лекарств в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщил источник в больнице.

Отмечается, что медицинские учреждения Сирии оказались в крайне затруднительном положении из-за нехватки лекарств. Позицию Запада медики местные медики называют бесчеловечной.

«Знаете, это бесчеловечно, — вводить санкции на лекарства, решать политические амбиции за счет жизни людей. Сирия сегодня не может закупать необходимые препараты из-за этих санкций», — делится проблемой доктор из главной больницы в провинции Латакии.

Врач подчеркивает, что из-за нехватки медикаментов многие дети обречены на гибель. Она добавляет, что реальная помощь приходила лишь из России, - цитирует РИА Новости.

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