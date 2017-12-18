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Сирия: смертность детей в больнице Латакии растет из-за санкций Запада
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    Сирия: смертность детей в больнице Латакии растет из-за санкций Запада

    0:12  18 Декабря 2017  /обновлено: 0:12  18 Декабря 2017
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    Сирия: смертность детей в больнице Латакии растет из-за санкций Запада

    Дамаск, 18 декабря. Детская смертность в крупнейшей больнице Латакии растет из-за санкций стран Запада, сделавших невозможным импорт лекарств в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщил источник в больнице.

    Отмечается, что медицинские учреждения Сирии оказались в крайне затруднительном положении из-за нехватки лекарств. Позицию Запада медики местные медики называют бесчеловечной.

    «Знаете, это бесчеловечно,  — вводить санкции на лекарства, решать политические амбиции за счет жизни людей. Сирия сегодня не может закупать необходимые препараты из-за этих санкций», — делится проблемой доктор из главной больницы в провинции Латакии.

    Врач подчеркивает, что из-за нехватки медикаментов многие дети обречены на гибель. Она добавляет, что реальная помощь приходила лишь из России, - цитирует РИА Новости.

    Ранее Газета.ru анализировала, почему Африка ищет помощи у России.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #дети #сирия #больница #латакия #смертность
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