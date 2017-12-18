Семью «мисс Ирак» затравили радикалы за фото с «мисс Израиль»

Каир, 18 декабря. Семья Сары Айдан, которая принимала участие в конкурсе «Мисс Вселенная-2017» от Ирака, была вынуждена покинуть страну из-за угроз радикалов.

Как сообщает Shafaq News, родственники Айдан перебрались в США, где в настоящее время живет и сама девушка.

По данным издания, поводом для недовольства радикалов стала размещенная в сети Instagram фотография девушки с представительницей Израиля Адар Гандельсман, также принимавшей участие в «Мисс Вселенная».

Фотография была сделана во время соревнований в Токио в ноябре. Айдан сопроводила снимок в Instagram подписью «Мир и любовь от мисс Ирак и мисс Израиль», сообщала «Газета.ру».

Отметим, Сара Айдан стала первой за минувшие 45 лет гражданкой Ирака, принявшей участие во всемирном конкурсе «Мисс Вселенная».