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Семью «мисс Ирак» затравили радикалы за фото с «мисс Израиль»
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    Семью «мисс Ирак» затравили радикалы за фото с «мисс Израиль»

    0:10  18 Декабря 2017  /обновлено: 0:10  18 Декабря 2017
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    Семью «мисс Ирак» затравили радикалы за фото с «мисс Израиль»

    Каир, 18 декабря. Семья Сары Айдан, которая принимала участие в конкурсе «Мисс Вселенная-2017» от Ирака, была вынуждена покинуть страну из-за угроз радикалов. 

    Как сообщает Shafaq News, родственники Айдан перебрались в США, где в настоящее время живет и сама девушка.

    По данным издания, поводом для недовольства радикалов стала размещенная в сети Instagram фотография девушки с представительницей Израиля Адар Гандельсман, также принимавшей участие в «Мисс Вселенная».

     

    Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel ???????? #missuniverse

    Публикация от Sarah Idan (Sarai) (@sarahidan)

    Фотография была сделана во время соревнований в Токио в ноябре. Айдан сопроводила снимок в Instagram подписью «Мир и любовь от мисс Ирак и мисс Израиль», сообщала «Газета.ру».

    Отметим, Сара Айдан стала первой за минувшие 45 лет гражданкой Ирака, принявшей участие во всемирном конкурсе «Мисс Вселенная». 

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #ирак #миссвселенная
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