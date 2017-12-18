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Трамп по просьбе Путина поздравил ЦРУ, которое помогло предотвратить теракт в России
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    Трамп по просьбе Путина поздравил ЦРУ, которое помогло предотвратить теракт в России

    0:00  18 Декабря 2017
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    Трамп по просьбе Путина поздравил ЦРУ, которое помогло предотвратить теракт в России

    Вашингтон, 18 декабря. Президент США Дональд Трамп после соответствующей просьбы российского коллеги Владимира Путина поздравил ЦРУ США за помощь в предотвращении теракта в российском Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Белого дома.

    В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов США и России. По сообщению пресс-службы Кремля, Путин поблагодарил Трампа за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Петербурге. 

    Как уточняется в сообщении Белого дама, Путин также «поздравил директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео и все ЦРУ». 

    «Президент Трамп затем позвонил директору Помпео, чтобы поздравить его, а также его весьма талантливых сотрудников и все разведывательное сообщество с хорошо проделанной работой!» — говорится в сообщении.

    Трамп по просьбе Путина поздравил ЦРУ, которое помогло предотвратить теракт в России

    Как сообщалось ранее, Трамп в разговоре с Путиным заявил, что он и все разведсообщество Штатов были рады оказать помощь в борьбе с терроризмом.

    Напомним, 15 декабря сотрудники ФСБ России провели спецоперацию по задержанию группы боевиков, готовивших теракт в Петербурге.

    Автор: Олеся Волкова
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