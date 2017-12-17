Трамп и Путин позитивно оценили раскрытие с помощью ЦРУ готовившегося теракта в Петербурге

Вашингтон, 17 декабря. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин назвали предотвращение готовившегося террористического акта в Петербурге благодаря информации ЦРУ позитивным примером взаимодействия двух государств. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Данные, предоставленные ЦРУ, позволили российским спецслужбам разоблачить преступников, готовивших теракты в Казанском соборе и других местах скопления граждан в Петербурге. Злоумышленники оказались сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. У них было изъято большое количество взрывчатых веществ.

В связи с этим президент России Владимир Путин позвонил американскому коллеге, чтобы выразить благодарность. Оба лидера согласились, что подобные примеры взаимодействия служат благу стран, сообщает Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.