Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Де Мистура: ООН может подготовить предложения по соглашению между Дамаском и оппозицией
Политика
Трамп и Путин позитивно оценили раскрытие с помощью ЦРУ готовившегося теракта в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп и Путин позитивно оценили раскрытие с помощью ЦРУ готовившегося теракта в Петербурге

    23:30  17 Декабря 2017  /обновлено: 23:48  17 Декабря 2017
    1040

    Трамп и Путин позитивно оценили раскрытие с помощью ЦРУ готовившегося теракта в Петербурге

    Вашингтон, 17 декабря. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин назвали предотвращение готовившегося террористического акта в Петербурге благодаря информации ЦРУ позитивным примером взаимодействия двух государств. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

    Данные, предоставленные ЦРУ, позволили российским спецслужбам разоблачить преступников, готовивших теракты в Казанском соборе и других местах скопления граждан в Петербурге. Злоумышленники оказались сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. У них было изъято большое количество взрывчатых веществ.

    В связи с этим президент России Владимир Путин позвонил американскому коллеге, чтобы выразить благодарность. Оба лидера согласились, что подобные примеры взаимодействия служат благу стран, сообщает Газета.ru.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #трамп #теракт #петербург #цру
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть