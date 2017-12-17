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Сирия: жители Дейр-эз-Зора возвращаются к мирной жизни после победы над ИГ
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    Сирия: жители Дейр-эз-Зора возвращаются к мирной жизни после победы над ИГ

    23:31  17 Декабря 2017  /обновлено: 23:32  17 Декабря 2017
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    Сирия: жители Дейр-эз-Зора возвращаются к мирной жизни после победы над ИГ

    Дейр-эз-Зор, 17 декабря. После окончательной победы над боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, республика начинает возвращаться к мирной жизни. Журналисты «Русской весны» рассказали, как обстоят дела в провинции Дейр-эз-Зор.

    В городах Дибан, Хаджин и Дейр-эз-Зор, находящихся в одноименной провинции, состоялись выборы глав районов, в которых участвовали не только политики, но и простые граждане. В субботу были объявлены результаты. Ключевые посты заняли в руководстве районов опытные чиновники, а также бизнесмены и видные общественные деятели. 

    Издание отмечает, что одним из признаков возвращения провинции к мирной жизни можно назвать образовавшиеся очереди на КПП на въезде в такие населенные пункты как Сальхиях, Эль-Хусельния, Хатла и Маррат: жители (в основном женщины и дети) возвращаются в свои дома. По данным российского Центра примирения враждующих сторон, за последние два дня в свои дома вернулись более 1000 человек.

    Сирия: жители Дейр-эз-Зора возвращаются к мирной жизни после победы над ИГ

    Как сообщал телеканал RT, 11 декабря в сирийском Хмеймиме президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие России возвращаются из Сирии с победой. Он пообещал, что Россия нанесет еще более мощный удар по террористам, «если они вновь поднимут голову».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #хмеймим #дейр-эз-зор
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