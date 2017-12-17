Сирия: жители Дейр-эз-Зора возвращаются к мирной жизни после победы над ИГ

Дейр-эз-Зор, 17 декабря. После окончательной победы над боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, республика начинает возвращаться к мирной жизни. Журналисты «Русской весны» рассказали, как обстоят дела в провинции Дейр-эз-Зор.

В городах Дибан, Хаджин и Дейр-эз-Зор, находящихся в одноименной провинции, состоялись выборы глав районов, в которых участвовали не только политики, но и простые граждане. В субботу были объявлены результаты. Ключевые посты заняли в руководстве районов опытные чиновники, а также бизнесмены и видные общественные деятели.

Издание отмечает, что одним из признаков возвращения провинции к мирной жизни можно назвать образовавшиеся очереди на КПП на въезде в такие населенные пункты как Сальхиях, Эль-Хусельния, Хатла и Маррат: жители (в основном женщины и дети) возвращаются в свои дома. По данным российского Центра примирения враждующих сторон, за последние два дня в свои дома вернулись более 1000 человек.

Как сообщал телеканал RT, 11 декабря в сирийском Хмеймиме президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие России возвращаются из Сирии с победой. Он пообещал, что Россия нанесет еще более мощный удар по террористам, «если они вновь поднимут голову».

1 Организация запрещена на территории РФ.