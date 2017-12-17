Трамп сообщил Путину, что был рад оказать помощь в борьбе с терроризмом

Вашингтон, 17 декабря. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что он и все разведсообщество Штатов были рады оказать помощь в борьбе с терроризмом, говорится в распространенном в воскресенье заявлении Белого дома по итогам беседы лидеров двух стран.

В сообщении уточняется, что глава Белого дома «выразил признательность за звонок» Путина и сообщил ему, «что он и все разведсообщество Соединенных Штатов с радостью помогли спасти так много жизней (россиян)».

Напомним, 15 декабря сотрудники ФСБ России провели спецоперацию по задержанию группы боевиков, готовивших теракт в Петербурге.

Как сообщала пресс-служба российского президента в воскресенье, Путин в ходе телефонного разговора с Трампом поблагодарил ЦРУ за переданную России информацию, которая помогла задержать боевиков. Этих данных оказалось достаточно, чтобы выйти на след, обнаружить и задержать группу боевиков, которые планировали взрывы в Казанском соборе.