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Территория Израиля подверглась обстрелу со стороны сектора Газа
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    Территория Израиля подверглась обстрелу со стороны сектора Газа

    23:05  17 Декабря 2017  /обновлено: 23:05  17 Декабря 2017
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    Территория Израиля подверглась обстрелу со стороны сектора Газа

    Тель-Авив, 17 декабря. Израильская территория подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа в районе Ашкелона, сообщает пресс-служба израильской армии.

    В сообщении уточняется, что сработала система тревоги в районе Ашкелона. После были зафиксированы две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля. Снаряды были обнаружены на юге страны.

    Обстрелы с территории палестинского анклава участились с началом протестов против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

    В воскресенье глава минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что ситуация, в которой вооруженные силы страны отвечали на ракетные удары из сектора Газа, больше продолжаться не будет. При этом, как сообщают «Известия», Либерман подчеркнул, что Израиль «готов к любому сценарию». 

    Автор: Олеся Волкова
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    #израиль #палестина #либерман #секторгаза
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