Территория Израиля подверглась обстрелу со стороны сектора Газа

Тель-Авив, 17 декабря. Израильская территория подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа в районе Ашкелона, сообщает пресс-служба израильской армии.

В сообщении уточняется, что сработала система тревоги в районе Ашкелона. После были зафиксированы две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля. Снаряды были обнаружены на юге страны.

Following sirens that sounded in the Hof Ashkelon Regional Council, southern Israel, two rockets fired from the Gaza Strip were found in southern Israel — IDF (@IDFSpokesperson) December 17, 2017

Обстрелы с территории палестинского анклава участились с началом протестов против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В воскресенье глава минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что ситуация, в которой вооруженные силы страны отвечали на ракетные удары из сектора Газа, больше продолжаться не будет. При этом, как сообщают «Известия», Либерман подчеркнул, что Израиль «готов к любому сценарию».