Взрыв произошел на станции электрички в Гамбурге

Гамбург, 17 декабря. Взрыв произошел на станции Веддель городской электрички немецкого города Гамбург. Об этом сообщил Bild.

Неизвестный мужчина оставил на перроне пластиковый пакет. Через некоторое время он взорвался.

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте событий работают полицейские. Станция оцеплена, — отмечает ТАСС. Подробности инцидента к настоящему моменту неизвестны.

Ранее Газета.ru сообщала о взрыве на юго-западе Москвы, в результате которого травмы получил дворник.