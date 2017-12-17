Сирия: при обстреле школы боевиками в Алеппо ранены ребенок и двое учителей

Алеппо (Сирия), 17 декабря. Школа «Ассад Укейль» в квартале Халяб Аль-Джадид в сирийском Алеппо подверглась минометному обстрелу террористов. Как сообщает сирийское национальное агентство САНА, в результате обстрела ранения получили школьник и двое учителей. Здание школы повреждено.

Как сообщалось ранее, боевики террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) активизировали обстрелы в мирных районах различных регионов Сирии. Помимо школы в Алеппо, в другой провинции САР — Хаме — под ракетным обстрелом «Ан-Нусры» оказался населенный пункт Мхарде, христианский центр арабской республики.

Эти населенные пункты располагаются вблизи фронта, соприкасаясь с так называемым «Большим Идлибом» в разных регионах страны. Под «Большим Идлибом» понимают саму одноименную провинцию и окраины соседних Хамы, Латакии и Алеппо — все эти территории входят в анклав вооруженной оппозиции.

В воскресенье телеканал RT со ссылкой на турецкие СМИ сообщал, что глава террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади в настоящий момент находится на военной базе США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.