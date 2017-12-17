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Эксперт назвал Тартус и Хмеймим надежными опорами России на Ближнем Востоке
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    Эксперт назвал Тартус и Хмеймим надежными опорами России на Ближнем Востоке

    22:45  17 Декабря 2017  /обновлено: 22:46  17 Декабря 2017
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    Эксперт назвал Тартус и Хмеймим надежными опорами России на Ближнем Востоке

    Москва, 17 декабря. Политический обозреватель Илья Харламов назвал Тартус и Хмеймим важнейшими опорами России на Ближнем Востоке. Он отметил, что, вопреки ожиданиям Запада, России удалось надежно закрепиться в Сирии, вернувшись на Ближний Восток.

    По его мнению, успех ВКС РФ стал «настоящим шоком» для Соединенных Штатов и Европы. На рассмотрение Госдумы РФ уже внесено соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе на 49 лет, — указывает Харламов. Аналитик подчеркивает, что в Сирии Москва показала свою готовность защищать справедливость и отстаивать свои интересы.

    «Современная Российская Федерация четко и однозначно продемонстрировала, что готова действовать последовательно и жестко, вплоть до применения военной силы в рамках международного права», — заключил Харламов, слова которого цитирует РИА Новости.

    Накануне RT анализировала, за счет чего России удается обеспечивать ядерный паритет с Соединенными Штатами.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #сирия #хмеймим #тартус
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