Москва, 17 декабря. Политический обозреватель Илья Харламов назвал Тартус и Хмеймим важнейшими опорами России на Ближнем Востоке. Он отметил, что, вопреки ожиданиям Запада, России удалось надежно закрепиться в Сирии, вернувшись на Ближний Восток.

По его мнению, успех ВКС РФ стал «настоящим шоком» для Соединенных Штатов и Европы. На рассмотрение Госдумы РФ уже внесено соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе на 49 лет, — указывает Харламов. Аналитик подчеркивает, что в Сирии Москва показала свою готовность защищать справедливость и отстаивать свои интересы.

«Современная Российская Федерация четко и однозначно продемонстрировала, что готова действовать последовательно и жестко, вплоть до применения военной силы в рамках международного права», — заключил Харламов, слова которого цитирует РИА Новости.

Накануне RT анализировала, за счет чего России удается обеспечивать ядерный паритет с Соединенными Штатами.