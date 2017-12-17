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Политика
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Украина
На Украине рассказали, как собирались «за 15 минут уничтожить весь российский флот»
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    На Украине рассказали, как собирались «за 15 минут уничтожить весь российский флот»

    22:35  17 Декабря 2017  /обновлено: 22:35  17 Декабря 2017
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    На Украине рассказали, как собирались «за 15 минут уничтожить весь российский флот»

    Киев, 17 декабря. Украина собиралась отправить истребители МиГ в 2014 году в Крым, чтобы «за 15 минут уничтожить весь российский флот», заявил в эфире ток-шоу «Народ против» на канале ZIK Николай Голомша, в то время занимавший пост заместителя генпрокурора Украины.

    Голомша во время эфира заявил, что лично обращался с предложением отправить истребители в Крым к министру обороны Украины. В свою очередь глава оборонного ведомства поинтересовался у него: «А что нам НАТО скажет?». 

    Как уточнил экс-работник прокуратуры, он предлагал поднять три истребителя. 

    «Потому что наши три МиГа могли потопить на протяжении 15-ти минут весь российский флот», — заявил Голомша, уволенный в октябре 2014 года со своего поста в соответствии с люстрационным законом «Об очищении власти».

    На Украине рассказали, как собирались «за 15 минут уничтожить весь российский флот»

    Ранее стало известно, что киевские власти решили увеличить высоту телебашни в приграничной с полуостровом Крым Чаплинке, и с нее транслировать передачи на северные районы полуострова. Как сообщал телеканал RT, в Крыму подобные планы связали с очередной волной популизма и попытками растратить бюджетные средства.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #крым
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