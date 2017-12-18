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Украина
«Патриоты» vs Екатерина ІІ: Одесса готовится к решительной битве
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    «Патриоты» vs Екатерина ІІ: Одесса готовится к решительной битве

    9:57  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:57  18 Декабря 2017
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    «Патриоты» vs Екатерина ІІ: Одесса готовится к решительной битве

    Киевские власти продолжают беспощадную атаку на прошлое. С легкой руки института национальной памяти 9 Мая и 8 Марта уже в 2018 году могут стать рабочими днями.

    Не беда, что в Великой Отечественной войне погибли (по самым скромным оценкам) миллион и 300 тысяч жителей страны. Тем более, что и войны такой не было. По крайней мере, в этом убеждены депутаты Верховной рады.

    Да и 8 Марта — непозволительный рудимент тоталитаризма для просвещенной Украины.

    Не дает покоя реформаторам Одесса. Поскольку все Ленины сокрушены, власти вспомнили о памятнике Екатерине Великой и основателям города.

    Заметим, что основатели эти — никакие вовсе не основатели. Обычные жулики. Это в былые темные времена основание города связывали с рескриптом Екатерины Второй от 27 мая 1794 года.

    На самом же деле, к моменту издания акта императрицы здесь без малого 400 лет стоял город Качибей (он же Кочубей). Просто никто его не замечал. Но он был, правда. Это еще одна малоизвестная и трагичная страница украинской истории. «Москали» просто засыпали Кочубей и начали строить поверх невидимых казацких хатынок и чубов. Так что в 2015 году Верховная рада распорядилась шумно отпраздновать 600-летие Одессы.

    Горожане восприняли идею, мягко выражаясь, с прохладцей. Не проявили энтузиазма и депутаты местного совета.

    Ныне в судах решается судьба памятника Екатерине Великой. Ожидается, что 27 декабря свое веское слово скажет апелляционный административный суд Одесской области.

    Предметом спора является непосредственно снос монумента.

    Что будет, если суд примет сторону «патриотов»? Вряд ли что-то хорошее. Памятник Екатерине для одесситов — важная часть настоящей, а не вымышленной истории.

    Украинское издание «Страна» изучало настроения местных властей и горожан. Издание отмечает, что институт национальной памяти Украины предложил мэрии снести памятник добровольно, не дожидаясь окончания судебной тяжбы.

    В окружении мэра Труханова получение официального запроса не подтверждают. А вот неофициально намекают, что идея снести памятник может быть лишь глупостью или сознательной провокацией, имеющей целью дестабилизировать ситуацию в городе.

    «Памятник однозначно будут защищать горожане. Причем если отдельные радикальные организации попробуют его снести, то будет большая драка. Уже сейчас в социальных сетях идут призывы к тому, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство по охране памятника. Причем в Одессе и многие патриотические организации склонны пойти защищать памятник. Среди защитников будут и участники боевых действий», — цитирует «Страна» собеседника, близкого к городскому голове.

    Популярный журналист Юрий Ткачев призывает единомышленников проявить активную гражданскую позицию.

    «Столь долгожданное время, когда станут возможны некие принципиальные перемены, постепенно наступает. Еще не наступило — но наступает, и нам надо постепенно мобилизоваться перед моментом, когда оно наступит», — написал Ткачев на своей странице в социальной сети Facebook.

    Не исключено, что дата судебного заседания, 27 декабря, была выбрана не случайно. Быть может, служители Фемиды надеются на пониженный градус противостояния в канун Нового года. Атмосфера праздника уже витает в воздухе. Даже некоторые троллейбусы прихорошились.

    «Патриоты» vs Екатерина ІІ: Одесса готовится к решительной битве

    Тем не менее, осознанное нагнетание ситуации в Одессе выглядит очень опасной затеей. Киеву куда разумнее было бы оставить памятник в покое. Чтобы не портить праздник ни себе, ни людям.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #памятник #украина #одесса #екатерина вторая
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