«Патриоты» vs Екатерина ІІ: Одесса готовится к решительной битве
Киевские власти продолжают беспощадную атаку на прошлое. С легкой руки института национальной памяти 9 Мая и 8 Марта уже в 2018 году могут стать рабочими днями.
Вятрович решительно настроен оставить нас без двух выходных в марте и мае.https://t.co/ecShSi2uML— СТРАНА.ua (@stranaua) December 17, 2017
Не беда, что в Великой Отечественной войне погибли (по самым скромным оценкам) миллион и 300 тысяч жителей страны. Тем более, что и войны такой не было. По крайней мере, в этом убеждены депутаты Верховной рады.
Верховная Рада отменила Великую Отечественную войну https://t.co/RRoP4PQ0m6 #одесса #новости #таймер— Одесса Сейчас (@odessanow) November 15, 2017
Да и 8 Марта — непозволительный рудимент тоталитаризма для просвещенной Украины.
Не дает покоя реформаторам Одесса. Поскольку все Ленины сокрушены, власти вспомнили о памятнике Екатерине Великой и основателям города.
«Ленины закончились»: реакция соцсетей на решение о сносе #памятник'а Екатерине II в Одессе#Украина #декоммунизация #история #Одесса #Одесскаяhttps://t.co/EiPNMqQWmq pic.twitter.com/XHXJMoxmdE— Новости Украины (@chaspikls) December 15, 2017
Заметим, что основатели эти — никакие вовсе не основатели. Обычные жулики. Это в былые темные времена основание города связывали с рескриптом Екатерины Второй от 27 мая 1794 года.
На самом же деле, к моменту издания акта императрицы здесь без малого 400 лет стоял город Качибей (он же Кочубей). Просто никто его не замечал. Но он был, правда. Это еще одна малоизвестная и трагичная страница украинской истории. «Москали» просто засыпали Кочубей и начали строить поверх невидимых казацких хатынок и чубов. Так что в 2015 году Верховная рада распорядилась шумно отпраздновать 600-летие Одессы.
Саакашвілі готує грандіозне святкування 600-річчя Одеси на початку вересня | Depo http://t.co/R0I8jLrDVS— Александр Тепляков (@Alexandriniys) August 4, 2015
Горожане восприняли идею, мягко выражаясь, с прохладцей. Не проявили энтузиазма и депутаты местного совета.
Одеські депутати відмовилися розглядати питання про 600-річчя Одеси #Одесаhttp://t.co/KtAN2QC59q pic.twitter.com/fCp6UrX6i9— Новини Одеси (@odessanews888) July 28, 2015
Ныне в судах решается судьба памятника Екатерине Великой. Ожидается, что 27 декабря свое веское слово скажет апелляционный административный суд Одесской области.
Судьба одесского памятника Екатерине II будет решаться 27 декабря #памятник https://t.co/fM7aCJOfaz— Новости Одессы (@newsodessa1) December 15, 2017
Предметом спора является непосредственно снос монумента.
Вятрович пошёл в атаку на императрицу Екатерину IIhttps://t.co/unsQKGvp7w pic.twitter.com/NNAzHOQAVM— News24UA (@News24UA) December 13, 2017
Что будет, если суд примет сторону «патриотов»? Вряд ли что-то хорошее. Памятник Екатерине для одесситов — важная часть настоящей, а не вымышленной истории.
Украинское издание «Страна» изучало настроения местных властей и горожан. Издание отмечает, что институт национальной памяти Украины предложил мэрии снести памятник добровольно, не дожидаясь окончания судебной тяжбы.
«Изгнать» из Одессы памятник Екатерине II призвали ...#Актуальные_Новости #Новости_Украины #Последние_новостиhttps://t.co/4kJMl3xq6E pic.twitter.com/yn2iSbRemA— News Front (@News_Front_info) December 10, 2017
В окружении мэра Труханова получение официального запроса не подтверждают. А вот неофициально намекают, что идея снести памятник может быть лишь глупостью или сознательной провокацией, имеющей целью дестабилизировать ситуацию в городе.
В Киеве потребовали снести памятник основательнице Одессы Екатерине IIhttps://t.co/vfsL4JreHF— Русский мир (@RussckiyMir) December 17, 2017
«Памятник однозначно будут защищать горожане. Причем если отдельные радикальные организации попробуют его снести, то будет большая драка. Уже сейчас в социальных сетях идут призывы к тому, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство по охране памятника. Причем в Одессе и многие патриотические организации склонны пойти защищать памятник. Среди защитников будут и участники боевых действий», — цитирует «Страна» собеседника, близкого к городскому голове.
В Куеве нашёлся пацан, желающий отомстить Екатерине II за Емельку Пугачёва. https://t.co/uG0ZNQ5G0R— Андрей Обросов (@quatro66) December 17, 2017
Популярный журналист Юрий Ткачев призывает единомышленников проявить активную гражданскую позицию.
«Столь долгожданное время, когда станут возможны некие принципиальные перемены, постепенно наступает. Еще не наступило — но наступает, и нам надо постепенно мобилизоваться перед моментом, когда оно наступит», — написал Ткачев на своей странице в социальной сети Facebook.
Не исключено, что дата судебного заседания, 27 декабря, была выбрана не случайно. Быть может, служители Фемиды надеются на пониженный градус противостояния в канун Нового года. Атмосфера праздника уже витает в воздухе. Даже некоторые троллейбусы прихорошились.
Тем не менее, осознанное нагнетание ситуации в Одессе выглядит очень опасной затеей. Киеву куда разумнее было бы оставить памятник в покое. Чтобы не портить праздник ни себе, ни людям.