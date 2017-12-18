«Патриоты» vs Екатерина ІІ: Одесса готовится к решительной битве

Киевские власти продолжают беспощадную атаку на прошлое. С легкой руки института национальной памяти 9 Мая и 8 Марта уже в 2018 году могут стать рабочими днями.

Вятрович решительно настроен оставить нас без двух выходных в марте и мае.https://t.co/ecShSi2uML — СТРАНА.ua (@stranaua) December 17, 2017

Не беда, что в Великой Отечественной войне погибли (по самым скромным оценкам) миллион и 300 тысяч жителей страны. Тем более, что и войны такой не было. По крайней мере, в этом убеждены депутаты Верховной рады.

Да и 8 Марта — непозволительный рудимент тоталитаризма для просвещенной Украины.

Не дает покоя реформаторам Одесса. Поскольку все Ленины сокрушены, власти вспомнили о памятнике Екатерине Великой и основателям города.

Заметим, что основатели эти — никакие вовсе не основатели. Обычные жулики. Это в былые темные времена основание города связывали с рескриптом Екатерины Второй от 27 мая 1794 года.

На самом же деле, к моменту издания акта императрицы здесь без малого 400 лет стоял город Качибей (он же Кочубей). Просто никто его не замечал. Но он был, правда. Это еще одна малоизвестная и трагичная страница украинской истории. «Москали» просто засыпали Кочубей и начали строить поверх невидимых казацких хатынок и чубов. Так что в 2015 году Верховная рада распорядилась шумно отпраздновать 600-летие Одессы.

Саакашвілі готує грандіозне святкування 600-річчя Одеси на початку вересня | Depo http://t.co/R0I8jLrDVS — Александр Тепляков (@Alexandriniys) August 4, 2015

Горожане восприняли идею, мягко выражаясь, с прохладцей. Не проявили энтузиазма и депутаты местного совета.

Ныне в судах решается судьба памятника Екатерине Великой. Ожидается, что 27 декабря свое веское слово скажет апелляционный административный суд Одесской области.

Судьба одесского памятника Екатерине II будет решаться 27 декабря #памятник https://t.co/fM7aCJOfaz — Новости Одессы (@newsodessa1) December 15, 2017

Предметом спора является непосредственно снос монумента.

Вятрович пошёл в атаку на императрицу Екатерину IIhttps://t.co/unsQKGvp7w pic.twitter.com/NNAzHOQAVM — News24UA (@News24UA) December 13, 2017

Что будет, если суд примет сторону «патриотов»? Вряд ли что-то хорошее. Памятник Екатерине для одесситов — важная часть настоящей, а не вымышленной истории.

Украинское издание «Страна» изучало настроения местных властей и горожан. Издание отмечает, что институт национальной памяти Украины предложил мэрии снести памятник добровольно, не дожидаясь окончания судебной тяжбы.

В окружении мэра Труханова получение официального запроса не подтверждают. А вот неофициально намекают, что идея снести памятник может быть лишь глупостью или сознательной провокацией, имеющей целью дестабилизировать ситуацию в городе.

В Киеве потребовали снести памятник основательнице Одессы Екатерине IIhttps://t.co/vfsL4JreHF — Русский мир (@RussckiyMir) December 17, 2017

«Памятник однозначно будут защищать горожане. Причем если отдельные радикальные организации попробуют его снести, то будет большая драка. Уже сейчас в социальных сетях идут призывы к тому, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство по охране памятника. Причем в Одессе и многие патриотические организации склонны пойти защищать памятник. Среди защитников будут и участники боевых действий», — цитирует «Страна» собеседника, близкого к городскому голове.

В Куеве нашёлся пацан, желающий отомстить Екатерине II за Емельку Пугачёва. https://t.co/uG0ZNQ5G0R — Андрей Обросов (@quatro66) December 17, 2017

Популярный журналист Юрий Ткачев призывает единомышленников проявить активную гражданскую позицию.

«Столь долгожданное время, когда станут возможны некие принципиальные перемены, постепенно наступает. Еще не наступило — но наступает, и нам надо постепенно мобилизоваться перед моментом, когда оно наступит», — написал Ткачев на своей странице в социальной сети Facebook.

Не исключено, что дата судебного заседания, 27 декабря, была выбрана не случайно. Быть может, служители Фемиды надеются на пониженный градус противостояния в канун Нового года. Атмосфера праздника уже витает в воздухе. Даже некоторые троллейбусы прихорошились.

Тем не менее, осознанное нагнетание ситуации в Одессе выглядит очень опасной затеей. Киеву куда разумнее было бы оставить памятник в покое. Чтобы не портить праздник ни себе, ни людям.