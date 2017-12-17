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Сирия: ударом ВКС РФ убит главарь «Джейш аль-Усра»
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    Сирия: ударом ВКС РФ убит главарь «Джейш аль-Усра»

    22:13  17 Декабря 2017  /обновлено: 22:54  17 Декабря 2017
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    Сирия: ударом ВКС РФ убит главарь «Джейш аль-Усра»

    Дамаск, 17 декабря. В результате авиаудара ВКС РФ на севере провинции Хама Сирийской Арабской Республики убит главарь террористического формирования «Джейш аль-Усра» Салахуддин Шишани. Об этом сообщает Rebellion.

    Уточняется, что ВКС РФ прибыли на помощь сирийским правительственным войскам, чтобы остановить наступление террористов на севере Хамы.

    Известно, что Салахуддин Шишани прибыл в Сирию в 2012-м году, чтобы наладить контакты между вооруженными группировками и обеспечить подготовку пополнения для них. Впоследствии Шишани примкнул к формированию «Имарата Кавказ”1 (запрещен в РФ), влияние которого неуклонно падало на фоне усиления запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

    Ранее стало известно о возвращении саперов и военных инженеров из Сирии в Московскую область. Об этом сообщало министерство обороны РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #террористы #вкс рф #главарь
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