Сирия: ударом ВКС РФ убит главарь «Джейш аль-Усра»

Дамаск, 17 декабря. В результате авиаудара ВКС РФ на севере провинции Хама Сирийской Арабской Республики убит главарь террористического формирования «Джейш аль-Усра» Салахуддин Шишани. Об этом сообщает Rebellion.

Уточняется, что ВКС РФ прибыли на помощь сирийским правительственным войскам, чтобы остановить наступление террористов на севере Хамы.

Известно, что Салахуддин Шишани прибыл в Сирию в 2012-м году, чтобы наладить контакты между вооруженными группировками и обеспечить подготовку пополнения для них. Впоследствии Шишани примкнул к формированию «Имарата Кавказ”1 (запрещен в РФ), влияние которого неуклонно падало на фоне усиления запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Ранее стало известно о возвращении саперов и военных инженеров из Сирии в Московскую область. Об этом сообщало министерство обороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.