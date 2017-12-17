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Политика
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Украина
Ислямов рассказал, как киевским властям «отвоевать» российский Крым
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    Ислямов рассказал, как киевским властям «отвоевать» российский Крым

    22:13  17 Декабря 2017  /обновлено: 22:13  17 Декабря 2017
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    Ислямов рассказал, как киевским властям «отвоевать» российский Крым

    Киев, 17 декабря. Инициатор блокады Крыма, коммерсант Ленур Ислямов заявил в эфире ток-шоу «Народ против» украинского телеканала ZIK, что для «завоевания» полуострова необходимо выполнить четыре условия, среди которых — создание крымских батальонов. 

    Ислямов заявил, что знает как отвоевать у России полуостров. Первое, по его мнению, что необходимо сделать киевским властям, «признать крымско-татарскую национально-территориальную автономию в составе Украины безоговорочно».

    Помимо этого необходимо «создать крымские батальоны, мотивированные на освобождение оккупированных территорий».

    Третьим пунктом «плана завоеваний» Крыма у Ислямова идет полный запрет на российские телеканалы в Херсонской области и на материковой Украине.

    «Четвертое — нужно сделать, чтобы вся крымская власть в лице прокуратуры, постпредство АРК, полиции, СБУ, все находились на границе с Крымом», — подытожил Ислямов.

    Ислямов рассказал, как киевским властям «отвоевать» российский Крым

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что Ислямов задолжал Сбербанку 1,2 млрд рублей. В конце ноября Арбитражный суд Москвы признал его банкротом, и его имущество ушло с молотка всего за 51,7 млн рублей, по ценам ниже рыночных.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #крым #ислямов
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