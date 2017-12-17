Ислямов рассказал, как киевским властям «отвоевать» российский Крым

Киев, 17 декабря. Инициатор блокады Крыма, коммерсант Ленур Ислямов заявил в эфире ток-шоу «Народ против» украинского телеканала ZIK, что для «завоевания» полуострова необходимо выполнить четыре условия, среди которых — создание крымских батальонов.

Ислямов заявил, что знает как отвоевать у России полуостров. Первое, по его мнению, что необходимо сделать киевским властям, «признать крымско-татарскую национально-территориальную автономию в составе Украины безоговорочно».

Помимо этого необходимо «создать крымские батальоны, мотивированные на освобождение оккупированных территорий».

Третьим пунктом «плана завоеваний» Крыма у Ислямова идет полный запрет на российские телеканалы в Херсонской области и на материковой Украине.

«Четвертое — нужно сделать, чтобы вся крымская власть в лице прокуратуры, постпредство АРК, полиции, СБУ, все находились на границе с Крымом», — подытожил Ислямов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Ислямов задолжал Сбербанку 1,2 млрд рублей. В конце ноября Арбитражный суд Москвы признал его банкротом, и его имущество ушло с молотка всего за 51,7 млн рублей, по ценам ниже рыночных.