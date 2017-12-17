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Политика
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Украина
Саакашвили обвинил провокаторов в штурме Октябрьского дворца в Киеве
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    Саакашвили обвинил провокаторов в штурме Октябрьского дворца в Киеве

    22:02  17 Декабря 2017  /обновлено: 22:02  17 Декабря 2017
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    Саакашвили обвинил провокаторов в штурме Октябрьского дворца в Киеве

    Киев, 17 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что за неудачной попыткой штурма Октябрьского дворца в центре украинской столицы якобы стоят провокаторы.

    По словам политика, злоумышленники хотели дискредитировать организованные им мирные акции протеста.

    «Это была провокация с целью спровоцировать мирный протест… Зачем его штурмовать? Мы призвали расследовать, кто были эти провокаторы, кто призывал штурмовать, кто эти люди... Многие из них были в балаклавах», — подчеркнул Михаил Саакашвили в эфире телеканала ZIK.

    Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал о том, что в ходе столкновений со сторонниками экс-президента Грузии Михаила Сакакашвили в центре Киева пострадали несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили
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