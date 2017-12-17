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Политика
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Политика
Депутат назвал передачу РФ от ЦРУ данных о готовящихся терактах шагом к сотрудничеству
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    Депутат назвал передачу РФ от ЦРУ данных о готовящихся терактах шагом к сотрудничеству

    21:44  17 Декабря 2017  /обновлено: 21:44  17 Декабря 2017
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    Депутат назвал передачу РФ от ЦРУ данных о готовящихся терактах шагом к сотрудничеству

    Москва, 17 декабря. Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа от «Справедливой России» назвал передачу данных о готовящихся терактах от ЦРУ России шагом к сотрудничеству.

    Речь идет об информации о взрывах, которые террористы готовили в Санкт-Петербурге. По словам Чепы, между спецслужбами России и Соединенных Штатов существуют договоренности относительно обмена информацией такого рода.

    «То, что это есть маленький шаг к сотрудничеству – это, конечно, тоже факт. Чем больше таких фактов будет, тем будет лучше для наших стран», — сказал Чепа в беседе с РИА Новости.

    Накануне Владимир Путин в телефонной беседе поблагодарил президента США Дональда Трампа за передачу данных о готовящихся терактах в Казанском соборе и других местах массового скопления людей в городе на Неве. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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