Депутат назвал передачу РФ от ЦРУ данных о готовящихся терактах шагом к сотрудничеству

Москва, 17 декабря. Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа от «Справедливой России» назвал передачу данных о готовящихся терактах от ЦРУ России шагом к сотрудничеству.

Речь идет об информации о взрывах, которые террористы готовили в Санкт-Петербурге. По словам Чепы, между спецслужбами России и Соединенных Штатов существуют договоренности относительно обмена информацией такого рода.

«То, что это есть маленький шаг к сотрудничеству – это, конечно, тоже факт. Чем больше таких фактов будет, тем будет лучше для наших стран», — сказал Чепа в беседе с РИА Новости.

Накануне Владимир Путин в телефонной беседе поблагодарил президента США Дональда Трампа за передачу данных о готовящихся терактах в Казанском соборе и других местах массового скопления людей в городе на Неве. Об этом сообщала Газета.ru.