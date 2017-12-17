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Общество
Учительница Путина по немецкому языку скончалась в Израиле
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    Учительница Путина по немецкому языку скончалась в Израиле

    22:00  17 Декабря 2017
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    Учительница Путина по немецкому языку скончалась в Израиле

    Иерусалим, 17 декабря. На 97-м году жизни в Израиле скончалась преподаватель немецкого языка Мина Юдицкая, у которой в 281-й средней школе в Ленинграде учился будущий президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом журналистам рассказали представители российского посольства в Тель-Авиве.

    Похороны состоялись еще 7 декабря. В 1973 году Юдицкая эмигрировала в Израиль, однако в 2005 году российский лидер смог с ней вновь встретиться.

    «Похороны Мины Моисеевны Юдицкой состоялись 7 декабря в городе Петах-Тиква. Посольство оказало содействие в организации церемонии похорон и прислало на церемонию своего представителя», — цитирует заявление дипломатов ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Барселоне скончалась старейшая жительница Европы Ана Вела (ей было 116 лет).

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #учительница
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