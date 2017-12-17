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Политика
Американский эксперт рассказал о сценариях ядерной войны и ее последствиях
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    Американский эксперт рассказал о сценариях ядерной войны и ее последствиях

    21:22  17 Декабря 2017  /обновлено: 21:22  17 Декабря 2017
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    Американский эксперт рассказал о сценариях ядерной войны и ее последствиях

    Вашингтон, 17 декабря. Военный эксперт из США Даниэл Эллсберг считает, что ядерная война неизбежно приведет к гибели человечества. Его слова цитирует ТАСС.

    Эллсберг отмечает, что мировые ядерные державы располагают достаточными ресурсами для уничтожения планеты. Наиболее трагичные варианты развития событий описаны экспертом в главе «Машина Судного дня: исповедь ядерного стратега».

    По его убеждению, к развязыванию ядерной войны могут привести «фейковая» новость, эмоциональное распоряжение, или сбой технического характера.

    Кроме того, Эллсберг предостерег Соединенные Штаты от частых упоминаний о своем ядерном арсенале.

    Накануне Северная Корея заявила о своем намерении стать мощнейшей в мире военной державой. Эта идея не пришлась по душе Госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Его позицию поддержали и некоторые другие дипломаты.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #ядерное оружие #эксперт #ядерная война
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