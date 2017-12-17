Американский эксперт рассказал о сценариях ядерной войны и ее последствиях

Вашингтон, 17 декабря. Военный эксперт из США Даниэл Эллсберг считает, что ядерная война неизбежно приведет к гибели человечества. Его слова цитирует ТАСС.

Эллсберг отмечает, что мировые ядерные державы располагают достаточными ресурсами для уничтожения планеты. Наиболее трагичные варианты развития событий описаны экспертом в главе «Машина Судного дня: исповедь ядерного стратега».

По его убеждению, к развязыванию ядерной войны могут привести «фейковая» новость, эмоциональное распоряжение, или сбой технического характера.

Кроме того, Эллсберг предостерег Соединенные Штаты от частых упоминаний о своем ядерном арсенале.

Накануне Северная Корея заявила о своем намерении стать мощнейшей в мире военной державой. Эта идея не пришлась по душе Госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Его позицию поддержали и некоторые другие дипломаты.