Сирия, 18 декабря. «Ан-Нусра»*** активизировала боевые действия на западных окраинах города Алеппо. США формируют «Новую армию» боевиков в Хасаке. ИГ1 готовит крупный теракт в провинции Салах Эд-Дин в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары в поддержку САА на окраине города Аль-Латамина на севере Хамы; провели боевые вылеты совместно с ВВС Сирии вблизи границы между провинциями Хама и Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли ключевые вершины близ города Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск; противостояли ИГ на юге Дамаска.

«Исламское государство»1: задержало террористов, пожелавших добровольно сдаться САА южнее Дамаска; потеряло одну из «спящих ячеек» в провинции Киркук в Ираке; готовит теракт с участием смертника в иракской провинции Салах Эд-Дин; полностью утратило 25 деревень в провинции Дияла в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): понесла потери в столкновениях с ИГ к югу от Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла здание школы и напала на дом одного из местных жителей в западных районах Алеппо; провела атаку на позиции САА в северной части Хамы; заявила об убийстве командира NDF****** на окраине Алеппо; утверждает, что САА понесла потери в северной части Хамы.

Курды: арестовали беженцев, принимавших участие в протестах в Хасаке.

Международная коалиция: наращивает военное присутствие в провинции Хасака.

Провинция Дамаск

В окрестностях населенного пункта Мугр Аль-Мир, расположенного на юго-западе Дамаска, в минувшие сутки продолжились ожесточенные бои между войсками Башара Асада и антиправительственной организацией «Джебхат Ан-Нусра»1. Военнослужащим САР удалось отбить у радикалов стратегические вершины Дахер Аль-Асвад и Талул Аль-Наджар, что позволило еще больше стянуть кольцо окружения вокруг отрядов «Нусры».

На южных окраинах Дамаска разворачивались бои между радикалами «Исламского государства», базирующимися в районе лагеря Аль-Ярмук, и правительственной армией. Противостояние отмечалась в районе Ат-Тадамун. Все попытки ИГ продвинуться далее были отбиты, однако без потерь со стороны союзников САА не обошлось. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, двое ополченцев-шиитов, выступающих на стороне САА, были казнены на глазах мирных жителей в Аль-Ярмуке. ИГИЛовцы пытаются запугать население и исключить с их стороны любую помощь войскам САР. Однако не всех членов группировки устраивают подобные методы. Так, группа боевиков покинула ряды ИГИЛовцев и попыталась сдаться САА, однако они были задержаны, не успев дезертировать.

Также продолжилось противостояние между ИГИЛ1 и отрядами вооруженной оппозиции вблизи населенного пункта Ялда, предавал военный источник в сети Twitter (popstraw). Как минимум один из исламистов Сирийской свободной армии (ССА) был уничтожен в ходе столкновений.

Провинция Алеппо

В первой половине дня турецкие вооруженные силы вошли на территорию провинции Алеппо с северо-запада, передавало информационное агентство Hawar News. Напомним, данную часть провинции занимают курдские Отряды народной самообороны (YPG), связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая относится к числу террористических формирований в Турции. Анкара уже долгое время стягивает военную технику и солдат к границам Африна, окружая его. Тем не менее сведений о начале полномасштабных вооруженных столкновений пока не последовало.

Радикалы «Джебхат Ан-Нусры», дислоцирующиеся на западных окраинах столицы провинции, вновь активизировали боевые действия с целью отвлечь САА и ВКС РФ от продвижения на юге Идлиба. Под минометным обстрелом боевиков оказались районы Аль-Хамдания и Аз-Захра, а также здание школы в квартале Аль-Джадид. Как передавало информагентство SANA News, некоторые из учащихся пострадали, однако более точных данных все еще не поступало. Оппозиционные СМИ также утверждали, что в результате ударов был убит один из командиров Национальных сил обороны (NDF), однако данные сведения не получили подтверждения.

Во второй половине дня боевики пробрались на окраины столицы провинции и захватили дом одного их местных жителей. Тем не менее позже нападавшие были арестованы сотрудниками спецслужб, передавало информагентство Al Hadath News.

Провинция Хама

Отряды антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра» на протяжении всего дня пытались продвинуться в северной части региона. Исламисты пошли в атаку к северу от административного центра провинции и утверждали, что захватили населенные пункты Зелин и Аз-Зилакият. Тем не менее, радикалам удалось занять лишь КПП у Зелина, который боевики позже потеряли вследствие массированной воздушной атаки ВКС РФ. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News. Также оппозиционные источники распространяли дезинформирующие сведения о том, что правительственные войска лишились танка в боях у деревни Абу Лаффа северо-восточнее Хамы, что также не было подтверждено.

После того как радикалы в очередной раз открыли огонь по городу Мхарде, ВКС РФ были вынуждены атаковать военные объекты группировки в районе Аль-Латамины, откуда были выпущены снаряды. После боевых вылетов российской авиации исламисты приостановили попытки продвинуться в регионе.

Провинция Хасака

Стало известно о том, что Вашингтон готовит новое террористическое формирование в провинции Хасака. Бойцы так называемой «Новой сирийской армии» готовятся выступить против правительственных подразделений и законного президента Башара Асада. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Местные активисты утверждают, что основное ядро новой организации составляют террористы уничтоженного в САР и Ираке «Исламского государства». Во второй половине дня на военную базу США в городе Аш-Шадади были передислоцированы восемь вертолетов американских ВВС, передавал военный источник в соцсети Twitter (obretix).

Днем ранее сообщалось о массовой демонстрации беженцев в курдском лагере «Аль-Марбука». Митингующие выступали за улучшение условий проживания в лагерях. Демократические силы Сирии**** (SDF) отреагировали на протесты арестами мирных граждан, передавал Twitter-канал (alkhabour21).

Ирак

В Ираке продолжилась борьба против «спящих ячеек» «Исламского государства», а также отрядов ИГИЛовцев, скрывающихся в пустынной местности. Согласно информации новостного агентства Al Sumaria News, в ходе обысков, проведенных в провинциях Киркук и Дияла, 25 населенных пунктов были полностью зачищены от террористов. Кроме того, удалось задержать группу радикалов ИГ, причастную к организации налетов на КПП и военные штабы правительственных сил.

После получения сообщений о готовящемся теракте в городе Ширкат в провинции Салах Эд-Дин был введен комендантский час. Иракские спецслужбы были информированы о том, что один из смертников ИГ намеревается активировать на себе взрывное устройство в центре города. Во второй половине дня о возможных терактах ИГИЛ также сообщили представители курдских отрядов пешмерга.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)