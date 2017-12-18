Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Де Мистура: ООН может подготовить предложения по соглашению между Дамаском и оппозицией
Новости Сирии
Сирия итоги за сутки на 18 декабря 06.00: «Нусра» активизировалась в Алеппо, США создают новый альянс боевиков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия итоги за сутки на 18 декабря 06.00: «Нусра» активизировалась в Алеппо, США создают новый альянс боевиков

    6:00  18 Декабря 2017
    1964

    США создают новый альянс боевиков

    Сирия, 18 декабря. «Ан-Нусра»*** активизировала боевые действия на западных окраинах города Алеппо. США формируют «Новую армию» боевиков в Хасаке. ИГ1 готовит крупный теракт в провинции Салах Эд-Дин в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: нанесли авиаудары в поддержку САА на окраине города Аль-Латамина на севере Хамы; провели боевые вылеты совместно с ВВС Сирии вблизи границы между провинциями Хама и Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли ключевые вершины близ города Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск; противостояли ИГ на юге Дамаска.

    «Исламское государство»1: задержало террористов, пожелавших добровольно сдаться САА южнее Дамаска; потеряло одну из «спящих ячеек» в провинции Киркук в Ираке; готовит теракт с участием смертника в иракской провинции Салах Эд-Дин; полностью утратило 25 деревень в провинции Дияла в Ираке.

    Сирийская свободная армия** (ССА): понесла потери в столкновениях с ИГ к югу от Дамаска.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла здание школы и напала на дом одного из местных жителей в западных районах Алеппо; провела атаку на позиции САА в северной части Хамы; заявила об убийстве командира NDF****** на окраине Алеппо; утверждает, что САА понесла потери в северной части Хамы.

    Курды: арестовали беженцев, принимавших участие в протестах в Хасаке.

    Международная коалиция: наращивает военное присутствие в провинции Хасака.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В окрестностях населенного пункта Мугр Аль-Мир, расположенного на юго-западе Дамаска, в минувшие сутки продолжились ожесточенные бои между войсками Башара Асада и антиправительственной организацией «Джебхат Ан-Нусра»1. Военнослужащим САР удалось отбить у радикалов стратегические вершины Дахер Аль-Асвад и Талул Аль-Наджар, что позволило еще больше стянуть кольцо окружения вокруг отрядов «Нусры».

    На южных окраинах Дамаска разворачивались бои между радикалами «Исламского государства», базирующимися в районе лагеря Аль-Ярмук, и правительственной армией. Противостояние отмечалась в районе Ат-Тадамун. Все попытки ИГ продвинуться далее были отбиты, однако без потерь со стороны союзников САА не обошлось. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, двое ополченцев-шиитов, выступающих на стороне САА, были казнены на глазах мирных жителей в Аль-Ярмуке. ИГИЛовцы пытаются запугать население и исключить с их стороны любую помощь войскам САР. Однако не всех членов группировки устраивают подобные методы. Так, группа боевиков покинула ряды ИГИЛовцев и попыталась сдаться САА, однако они были задержаны, не успев дезертировать.

    Также продолжилось противостояние между ИГИЛ1 и отрядами вооруженной оппозиции вблизи населенного пункта Ялда, предавал военный источник в сети Twitter (popstraw). Как минимум один из исламистов Сирийской свободной армии (ССА) был уничтожен в ходе столкновений.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    В первой половине дня турецкие вооруженные силы вошли на территорию провинции Алеппо с северо-запада, передавало информационное агентство Hawar News. Напомним, данную часть провинции занимают курдские Отряды народной самообороны (YPG), связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая относится к числу террористических формирований в Турции. Анкара уже долгое время стягивает военную технику и солдат к границам Африна, окружая его. Тем не менее сведений о начале полномасштабных вооруженных столкновений пока не последовало.

    Радикалы «Джебхат Ан-Нусры», дислоцирующиеся на западных окраинах столицы провинции, вновь активизировали боевые действия с целью отвлечь САА и ВКС РФ от продвижения на юге Идлиба. Под минометным обстрелом боевиков оказались районы Аль-Хамдания и Аз-Захра, а также здание школы в квартале Аль-Джадид. Как передавало информагентство SANA News, некоторые из учащихся пострадали, однако более точных данных все еще не поступало. Оппозиционные СМИ также утверждали, что в результате ударов был убит один из командиров Национальных сил обороны (NDF), однако данные сведения не получили подтверждения.

    Во второй половине дня боевики пробрались на окраины столицы провинции и захватили дом одного их местных жителей. Тем не менее позже нападавшие были арестованы сотрудниками спецслужб, передавало информагентство Al Hadath News.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Отряды антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра» на протяжении всего дня пытались продвинуться в северной части региона. Исламисты пошли в атаку к северу от административного центра провинции и утверждали, что захватили населенные пункты Зелин и Аз-Зилакият. Тем не менее, радикалам удалось занять лишь КПП у Зелина, который боевики позже потеряли вследствие массированной воздушной атаки ВКС РФ. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News. Также оппозиционные источники распространяли дезинформирующие сведения о том, что правительственные войска лишились танка  в боях у деревни Абу Лаффа северо-восточнее Хамы, что также не было подтверждено.

    После того как радикалы в очередной раз открыли огонь по городу Мхарде, ВКС РФ были вынуждены атаковать военные объекты группировки в районе Аль-Латамины, откуда были выпущены снаряды. После боевых вылетов российской авиации исламисты приостановили попытки продвинуться в регионе.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Стало известно о том, что Вашингтон готовит новое террористическое формирование в провинции Хасака. Бойцы так называемой «Новой сирийской армии» готовятся выступить против правительственных подразделений и законного президента Башара Асада. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Местные активисты утверждают, что основное ядро новой организации составляют террористы уничтоженного в САР и Ираке «Исламского государства». Во второй половине дня на военную базу США в городе Аш-Шадади были передислоцированы восемь вертолетов американских ВВС, передавал военный источник в соцсети Twitter (obretix).

    Днем ранее сообщалось о массовой демонстрации беженцев в курдском лагере «Аль-Марбука». Митингующие выступали за улучшение условий проживания в лагерях. Демократические силы Сирии**** (SDF) отреагировали на протесты арестами мирных граждан, передавал Twitter-канал (alkhabour21).

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    В Ираке продолжилась борьба против «спящих ячеек» «Исламского государства», а также отрядов ИГИЛовцев, скрывающихся в пустынной местности. Согласно информации новостного агентства Al Sumaria News, в ходе обысков, проведенных в провинциях Киркук и Дияла, 25 населенных пунктов были полностью зачищены от террористов. Кроме того, удалось задержать группу радикалов ИГ, причастную к организации налетов на КПП и военные штабы правительственных сил.

    После получения сообщений о готовящемся теракте в городе Ширкат в провинции Салах Эд-Дин был введен комендантский час. Иракские спецслужбы были информированы о том, что один из смертников ИГ намеревается активировать на себе взрывное устройство в центре города. Во второй половине дня о возможных терактах ИГИЛ также сообщили представители курдских отрядов пешмерга.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #новости сирии #идлиб #сса #джебхат ан-нусра
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА
    Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожили базу боевиков в Хаме, власти САР договорились с курдами в Алеппо
    Сирия новости 19 декабря 16.30: террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре, 14,5 тысяч семей вернулось в Ракку
    Сирия новости 19 декабря 12.30: в Ракке взрывом мины ИГ убит боец SDF, под огнем боевиков погибло несколько мирных жителей Хомса
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть