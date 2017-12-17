Курс биткоина преодолел отметку в 20 тысяч долларов

Москва, 17 декабря. Курс биткоина установил новый исторический рекорд.

Согласно данным портала coinmarketcap.com, в ходе электронных торгов стоимость криптовалюты достигла исторической отметки в 20,089 тысячи американских долларов. В результате капитализация биткоина составила астрономические 326 миллиарда долларов.

Однако после этого стоимость криптовалюты опустилась до отметки в 19,351 тысячи долларов.

Bitcoin hits a new record high, but stops short of $20,000 https://t.co/Twrdg2nIpj — TIME (@TIME) December 17, 2017

Напомним, ранее глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен рассказала о том, что специалисты ведомства считают биткоин ненадежным и высокоспекулятивным активом. Кроме того, она указала на определенные пробелы в законодательстве.

Однако подобные заявления не смогли отпугнуть инвесторов. 16 декабря курс криптовалюты превысил отметку в 19 тысяч долларов.