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Курс биткоина преодолел отметку в 20 тысяч долларов
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    Курс биткоина преодолел отметку в 20 тысяч долларов

    21:14  17 Декабря 2017  /обновлено: 21:14  17 Декабря 2017
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    Курс биткоина преодолел отметку в 20 тысяч долларов

    Москва, 17 декабря. Курс биткоина установил новый исторический рекорд.

    Согласно данным портала coinmarketcap.com, в ходе электронных торгов стоимость криптовалюты достигла исторической отметки в 20,089 тысячи американских долларов. В результате капитализация биткоина составила астрономические 326 миллиарда долларов.

    Однако после этого стоимость криптовалюты опустилась до отметки в 19,351 тысячи долларов.

    Напомним, ранее глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен рассказала о том, что специалисты ведомства считают биткоин ненадежным и высокоспекулятивным активом. Кроме того, она указала на определенные пробелы в законодательстве.

    Однако подобные заявления не смогли отпугнуть инвесторов. 16 декабря курс криптовалюты превысил отметку в 19 тысяч долларов.

    Автор: Алексей Громов
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