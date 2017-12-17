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Сирия новости 17 декабря 22.30: армия САР при помощи ВКС РФ наступает в Идлибе, бои САА и ИГ на юге Дамаска
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    Сирия новости 17 декабря 22.30: армия САР при помощи ВКС РФ наступает в Идлибе, бои САА и ИГ на юге Дамаска

    22:30  17 Декабря 2017
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    Армия САР при помощи ВКС РФ наступает в Идлибе

    Сирия, 17 декабря. САА при поддержке ВКС РФ развивает наступление в Идлибе. Представители пешмерги заявили о предстоящих терактах ИГ1 в Ираке. На юге Дамаска продолжаются бои между САА и террористами ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказали поддержку САА на севере Хамы; провели несколько боевых вылетов на юге провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перестрелки с боевиками на северо-востоке Дамаска.

    «Исламское государство»1: ведет огонь по позициям САА в районе Ат-Тадамун к югу от Дамаска; готовится провести атаки смертников в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: ведет бои с САА в южной части Алеппо; возобновила перестрелки с силами САР в районе города Даръа.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военный источник в социальной сети Twitter (AlqaiseAlolfe1) сообщает о том, что  террористы «Исламского государства» продолжают обстреливать позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Ат-Тадамун к югу от Дамаска. Правительственные войска ведут ответный огонь по укреплениям боевиков. Информация о потерях сторон в настоящий момент уточняется.

    На северо-востоке столицы в районе оазиса Восточная Гута силы САР не прекращают вести перестрелки с исламистами вооруженной оппозиции. Напомним, накануне командование САА в очередной раз попыталось заключить перемирие с радикалами, однако представители антиправительственных группировок не согласились эвакуировать свои отряды в провинцию Идлиб. Стоит отметить, что из-за присутствия боевиков в регионе, прежде всего, страдает мирное население, проживающее на оккупированных радикалами территориях.  

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    На юге провинции Алеппо продолжаются непрерывные столкновения между правительственной армией и отрядами террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», выступающего под предводительством «Джебхат Ан-Нусры»1***, деятельность которой запрещена во многих странах, в том числе и на территории РФ. Оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq) передает, что на подконтрольных армии САР территориях можно увидеть большой столб дыма. О том, что именно является его источником, пока не сообщалось. Никаких сообщений о потерях со стороны САА на данный момент также не поступало.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    В районе административного центра провинции возобновились боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками, базирующимися в южных районах города Даръа. Согласно информации, опубликованной военным источником в Twitter (wateen_media), боевики группировки «Джебхат Ан-Нусра» провели обстрел укрепрайонов войск САР, в результате чего артиллерийские дивизионы САА были вынуждены открыть ответный огонь по военной технике исламистов на окраине квартала Даръа Аль-Балад. Напомним, на юге Сирии в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда действует режим прекращения огня между силами так называемой «умеренной оппозиции» и САА, однако «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 к умеренным формированиям не относится.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Корреспондент информационного агентства Muraselon опубликовал видеозапись, на которой запечатлены солдаты Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников в освобожденном накануне  городе Тель Ханазир. Благодаря поддержке российской авиации части САР заполучили стратегический плацдарм для дальнейшего наступления на город Абу Дали.

    Между тем самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить авиаудары по огневым позициям и оборонительным сооружениям боевиков на окраинах населенного пункта Хан Шейхун, который является крупнейшим оплотом «Джебхат Фатх Аш-Шам» в южной части провинции Идлиб.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    ВКС РФ и ВВС Сирии провели еще одну массированную воздушную атаку позиций боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета, расположенных в северной части Хамы. Об этом сообщают Twitter-каналы (omawinewsagency) и (mvaDHSI7cBtdeGZ). О нанесенном «Ан-Нусре» уроне пока ничего неизвестно. Несколькими часами ранее боевики, отряды которых базируются в данном районе, атаковали Сирийскую арабскую армию (САА) у деревень Зелин и Аз-Зилакият, а также обстреляли жилые кварталы населенного пункта Мхарде к северо-западу от столицы провинции.

    По данным военного источника в Twitter (watanisy), сперва правительственные подразделения были вынуждены отступить, однако благодаря поддержке военных самолетов российских ВКС населенные пункты вновь перешли под контроль армии САР.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Представители курдских военизированных отрядов пешмерга заявили, что «Исламское государство» намерено прибегнуть сразу к нескольким атакам террористов-смертников в Ираке. Напомним, ранее сообщалось, что иракские правительственные  спецслужбы тоже располагают данной информацией. Также курды заявили, что, несмотря на то, что основные силы террористической группировки в Республике Ирак и Сирии действительно уничтожены, разрозненные отряды ИГ, однако, все еще скрываются на территории обеих стран. Напомним, о полном освобождении Ирака от ИГИЛ1 премьер-министр Хайдер Аль-Абади объявил в прошлую субботу, сообщив также, что за время военной кампании было ликвидировано более 25 тысяч исламистов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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