Сирия, 17 декабря. САА при поддержке ВКС РФ развивает наступление в Идлибе. Представители пешмерги заявили о предстоящих терактах ИГ1 в Ираке. На юге Дамаска продолжаются бои между САА и террористами ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА на севере Хамы; провели несколько боевых вылетов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перестрелки с боевиками на северо-востоке Дамаска.

«Исламское государство»1: ведет огонь по позициям САА в районе Ат-Тадамун к югу от Дамаска; готовится провести атаки смертников в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет бои с САА в южной части Алеппо; возобновила перестрелки с силами САР в районе города Даръа.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (AlqaiseAlolfe1) сообщает о том, что террористы «Исламского государства» продолжают обстреливать позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Ат-Тадамун к югу от Дамаска. Правительственные войска ведут ответный огонь по укреплениям боевиков. Информация о потерях сторон в настоящий момент уточняется.

На северо-востоке столицы в районе оазиса Восточная Гута силы САР не прекращают вести перестрелки с исламистами вооруженной оппозиции. Напомним, накануне командование САА в очередной раз попыталось заключить перемирие с радикалами, однако представители антиправительственных группировок не согласились эвакуировать свои отряды в провинцию Идлиб. Стоит отметить, что из-за присутствия боевиков в регионе, прежде всего, страдает мирное население, проживающее на оккупированных радикалами территориях.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо продолжаются непрерывные столкновения между правительственной армией и отрядами террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», выступающего под предводительством «Джебхат Ан-Нусры»1***, деятельность которой запрещена во многих странах, в том числе и на территории РФ. Оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq) передает, что на подконтрольных армии САР территориях можно увидеть большой столб дыма. О том, что именно является его источником, пока не сообщалось. Никаких сообщений о потерях со стороны САА на данный момент также не поступало.

Провинция Даръа

В районе административного центра провинции возобновились боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками, базирующимися в южных районах города Даръа. Согласно информации, опубликованной военным источником в Twitter (wateen_media), боевики группировки «Джебхат Ан-Нусра» провели обстрел укрепрайонов войск САР, в результате чего артиллерийские дивизионы САА были вынуждены открыть ответный огонь по военной технике исламистов на окраине квартала Даръа Аль-Балад. Напомним, на юге Сирии в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда действует режим прекращения огня между силами так называемой «умеренной оппозиции» и САА, однако «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 к умеренным формированиям не относится.

Провинция Идлиб

Корреспондент информационного агентства Muraselon опубликовал видеозапись, на которой запечатлены солдаты Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников в освобожденном накануне городе Тель Ханазир. Благодаря поддержке российской авиации части САР заполучили стратегический плацдарм для дальнейшего наступления на город Абу Дали.

Между тем самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить авиаудары по огневым позициям и оборонительным сооружениям боевиков на окраинах населенного пункта Хан Шейхун, который является крупнейшим оплотом «Джебхат Фатх Аш-Шам» в южной части провинции Идлиб.

Провинция Хама

ВКС РФ и ВВС Сирии провели еще одну массированную воздушную атаку позиций боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета, расположенных в северной части Хамы. Об этом сообщают Twitter-каналы (omawinewsagency) и (mvaDHSI7cBtdeGZ). О нанесенном «Ан-Нусре» уроне пока ничего неизвестно. Несколькими часами ранее боевики, отряды которых базируются в данном районе, атаковали Сирийскую арабскую армию (САА) у деревень Зелин и Аз-Зилакият, а также обстреляли жилые кварталы населенного пункта Мхарде к северо-западу от столицы провинции.

По данным военного источника в Twitter (watanisy), сперва правительственные подразделения были вынуждены отступить, однако благодаря поддержке военных самолетов российских ВКС населенные пункты вновь перешли под контроль армии САР.

Ирак

Представители курдских военизированных отрядов пешмерга заявили, что «Исламское государство» намерено прибегнуть сразу к нескольким атакам террористов-смертников в Ираке. Напомним, ранее сообщалось, что иракские правительственные спецслужбы тоже располагают данной информацией. Также курды заявили, что, несмотря на то, что основные силы террористической группировки в Республике Ирак и Сирии действительно уничтожены, разрозненные отряды ИГ, однако, все еще скрываются на территории обеих стран. Напомним, о полном освобождении Ирака от ИГИЛ1 премьер-министр Хайдер Аль-Абади объявил в прошлую субботу, сообщив также, что за время военной кампании было ликвидировано более 25 тысяч исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)