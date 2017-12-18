Сирия, 18 декабря. «Джебхат ан-Нусра»***1 и ИГИЛ1 несут серьезные потери в ходе боев друг с другом на северо-востоке Хамы. Боевики ССА** нарушили режим тишины к северу от Хомса, открыв огонь по позициям армии САР. Пентагон продолжает усиливать группировку ВС США в провинции Хасака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с отрядами «Тахрир аш-Шам» в Западной Гуте.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): потеряло 10 террористов и один военный пикап в боях с «Джебхат ан-Нусрой» к северо-востоку от Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): готовит засады для армии САР в окрестностях Ханассера и усиливает позиции новой техникой в этом районе; отбила поселок в провинции Хама у ИГ1 и его союзников, лишившись четырех бойцов убитыми в ходе дальнейших столкновений.

Сирийская свободная армия (ССА): нарушила режим тишины к северу от Хомса, открыв огонь по позициям САА из пулеметов и стрелкового оружия.

Международная коалиция: усиливает контингент вооруженных сил США в провинции Хасака.

Провинция Дамаск

На юго-западе провинции Дамаск возобновились перестрелки между силами Сирийской арабской армии (САА) и исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передает информационный канал в Twitter (@NatDefFor), боевики провели обстрелы объектов правительственных войск из крупнокалиберных минометов со своих позиций в предместьях города Мугр Аль-Мир. Сообщается, что никто из военнослужащих САА не пострадал. В результате серии ответных ударов было уничтожено несколько террористов. «Джебхат ан-Нусра» и союзные ей группировки пытаются прорваться на территорию соседней провинции Эль-Кунейтра с целью объединиться с другим анклавом боевиков и тем самым обеспечить Израилю более обширную буферную зону вокруг оккупированных им Голанских высот.

Провинция Алеппо

По информации закрытых Telegram-каналов «Нусры», боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» готовят засады для конвоев правительственных сил в районе главных путей поставок армии САР недалеко от населенного пункта Расм Сайяла в южной части провинции Алеппо. Это поселение недавно было освобождено в результате атаки подразделений САА, действующих под прикрытием ВКС РФ. Таким образом, боевики рассчитывают вернуть его под свой контроль и задержать продвижение правительственных войск на этом направлении. Армия Сирии при помощи российской боевой авиации движется к восточной окраине соседней провинции Идлиб, где располагается стратегически значимая база «Абу ад-Духур», уже долгое время удерживаемая исламистами.

Для усиления бандгрупп «Тахрир аш-Шам», воюющих против войск САР на юге от Алеппо, главари террористической коалиции перебросили на позиции боевиков у линии фронта к юго-западу от Ханассера новую партию военной техники. В ее состав, в частности, вошли зенитная установка «Шилка» и БМП, сообщает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник.

Провинция Хомс

На севере от Хомса вновь раздались выстрелы. Согласно сведениям Damascus Now, отдельные отряды Сирийской свободной армии (ССА) в очередной раз нарушили перемирие, несмотря на работу в этом регионе одной из зон деэскалации, и нанесли удар по позициям правительственных подразделений. Обстрелам, которые велись со стороны оккупированного города Аль-Ганту, подверглись объекты сирийской армии на окраине населенного пункта Ард Аль-Джабурин. Отмечается, что никто из военнослужащих САА не пострадал. Радикалам, однако, в ходе ответного удара был нанесен урон. Помимо «Свободной армии» внутри анклава вооруженной оппозиции на севере провинции Хомс также базируются отряды исламистов «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам».

Провинция Хама

Местный портал Hama Media Center сообщает, что к северо-востоку от Хамы вспыхнули стычки между террористами «Тахрир аш-Шам» и формирования «Джунд Аль-Маллахем», в котором состоит бывшая группировка «Джунд Аль-Акса», присягнувшая на верность «Исламскому государству». По данным источника, «Ан-Нусра» смогла отбить поселок Расм ат-Тина, а также один опорный пункт в окрестностях деревни Расм Хаммам. Затем отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» пытались наступать на Абу Ханадик со стороны города Каср Вардан, но потерпели неудачу и были вынуждены отступить, потеряв в ходе столкновений четырех боевиков убитыми и десять ранеными. Однако, по информации Qalaat Al Mudiq, вооруженное противостояние на этом направлении продолжаются: в боях ликвидированы 10 террористов и один военный пикап ИГИЛ.

Провинция Хасака

Командование вооруженных сил США проводит усиление группировки американских войск, базирующихся в районе города Аш-Шаддади на юге провинции Хасака. Об этом сообщают военные источники ливанского информагентства Al Masdar News. В этом регионе были зафиксированы некоторые изменения в оперативном оборудовании пункта базирования Соединенных Штатов. В целом отмечается общее увеличение количества военной техники — вертолетов, бронемашин Hummer, БТР. Местные активисты полагают, что американцы наращивают военное присутствие в Восточной Сирии в связи с намерением создать новое формирование боевиков и провести их подготовку. Напомним, ранее представители российского Центра по примирению сообщали, что США создают новую группировку из остатков ИГ и других террористических организаций в подконтрольной курдам Хасаке с целью продолжить борьбу против правительства Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)