Три человека и собака погибли при крушении самолета в США

Вашингтон, 17 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки выясняют обстоятельства крушения самолета в юго-восточной части штата Индиана. Об этом в воскресенье сообщили американские СМИ.

Инцидент произошел в районе города Ольденбург. Согласно предварительной информации, одномоторный самолет, на борту которого находились три человека и две собаки, летел из Канзас-Сити во Фредерик. Аварию смог пережить только один из питомцев. Сейчас на месте трагедии работают полицейские и представители экстренных служб.

Plane headed to Frederick crashes in Indiana, killing 3 people and 1 dog https://t.co/fOQwdoNEf9 pic.twitter.com/fRGU2Dx56Y — Sun Breaking News (@BaltSunBrk) December 17, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что пассажирский самолет авиакомпании West Wind Aviation потерпел крушение на территории Канады.