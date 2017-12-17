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Три человека и собака погибли при крушении самолета в США
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    Три человека и собака погибли при крушении самолета в США

    20:47  17 Декабря 2017  /обновлено: 20:47  17 Декабря 2017
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    Три человека и собака погибли при крушении самолета в США

    Вашингтон, 17 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки выясняют обстоятельства крушения самолета в юго-восточной части штата Индиана. Об этом в воскресенье сообщили американские СМИ.

    Инцидент произошел в районе города Ольденбург. Согласно предварительной информации, одномоторный самолет, на борту которого находились три человека и две собаки, летел из Канзас-Сити во Фредерик. Аварию смог пережить только один из питомцев. Сейчас на месте трагедии работают полицейские и представители экстренных служб.

    Напомним, ранее стало известно о том, что пассажирский самолет авиакомпании West Wind Aviation потерпел крушение на территории Канады.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #самолет #авария
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