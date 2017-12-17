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Российские саперы и военные инженеры вернулись из Сирии в Подмосковье
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    Российские саперы и военные инженеры вернулись из Сирии в Подмосковье

    20:29  17 Декабря 2017  /обновлено: 20:30  17 Декабря 2017
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    Российские саперы и военные инженеры вернулись из Сирии в Подмосковье

    Москва, 17 декабря. Российские военнослужащие, участвовавшие в отправке инженерной техники и вооружения из Сирии в Россию, вернулись в пункт постоянной дислокации в Подмосковье. Об этом сообщили в воскресенье официальные представители министерства обороны Российской Федерации.

    Речь идет о саперах и военных инженерах из Международного противоминного центра ВС РФ в Нахабино.

    «Самолетами военно-транспортной авиации… в пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино вернулись военнослужащие отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации», — указано в заявлении ведомства.

    Напомним, ранее заместитель главы Инженерных войск ВС РФ Константин Смешко рассказал о том, что российские саперы смогли вернуться из сирийской провинции Дейр-эз-Зор без потерь. Кроме того, специалисты Международного противоминного центра обучили в Сирии около 800 саперов.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны #сирия #саперы
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