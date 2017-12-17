Более 30 силовиков пострадали в столкновениях со сторонниками Саакашвили в Киеве

Киев, 17 декабря. В ходе столкновений у Октябрьского дворца в украинской столице пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов. Такими данными в воскресенье поделился с журналистами советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Ранее стало известно о том, что сторонники бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили попытались захватить здание Октябрьского дворца. Нацполиция Украины уже возбудила уголовное производство.

«Сейчас речь идет о десятках пострадавших правоохранителей. По последней информации — это больше 30 человек. Число может вырасти, и мы его после уточнения это обнародуем», — объяснил Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина».

Как сообщало издание URA.RU, в центре Киева проходит акция протеста, организованная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.